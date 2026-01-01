E-IMAGE EG10C2L штатив для видеокамер с головой и максимальной высотой 173 см

Описание

Штатив предназначен для стабилизации изображения при видеосъемке видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 10 кг. Ножки изготовлены из карбоновых трубок, клипсы зажимов секций - из прочного ABS-пластика. Максимальная высота - 173,5 см, минимальная рабочая высота - 60,5 см.

Штатив имеет разъем Easy Link 3/8 дюйма и 1/4 дюйма, позволяющий установить внешний монитор или другое дополнительное оборудование.

Ножки штатива вилочного типа. Секции ног надежно фиксируются клипсовыми замками. Для усиления штатива используется нижняя растяжка, которая не позволяет ногам разъезжаться.

Для удобной транспортировки и хранения штатив комплектуется сумкой-чехлом.

Характеристики: