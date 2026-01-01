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E-IMAGE EG10C2L штатив для видеокамер с головой и максимальной высотой 173 см

E-IMAGE EG10C2L штатив для видеокамер с головой и максимальной высотой 173 см

E-IMAGE
Артикул: DAN-5803

Штатив E-IMAGE EG10C2L с видеоголовой.

Трехсекционный карбоновый штатив с флюидной головой GH10L, рабочая высота - 60,5-173,5 см, чаша - 100 мм. Максимальная нагрузка - 10 кг. Штатив имеет нижнюю стабилизирующую растяжку GS02. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в сумке.


Описание

Штатив предназначен для стабилизации изображения при видеосъемке видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 10 кг. Ножки изготовлены из карбоновых трубок, клипсы зажимов секций - из прочного ABS-пластика. Максимальная высота - 173,5 см, минимальная рабочая высота - 60,5 см.

Штатив имеет разъем Easy Link 3/8 дюйма и 1/4 дюйма, позволяющий установить внешний монитор или другое дополнительное оборудование.

Ножки штатива вилочного типа. Секции ног надежно фиксируются клипсовыми замками. Для усиления штатива используется нижняя растяжка, которая не позволяет ногам разъезжаться. 

Для удобной транспортировки и хранения штатив комплектуется сумкой-чехлом.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка - 10 кг
  • количество секций - 3
  • максимальная высота штатива - 173,5 см
  • минимальная высота штатива - 60,5 см
  • длина в сложенном виде - 87,5 см
  • диаметр шаровой базы - 100 мм
  • тип зажимов секций - клипсовые
  • материал ножек - карбон
  • материал зажимов - ABS-пластик
  • тип усиления штатива - нижняя растяжка
  • штативная голова - флюидная, съемная
  • горизонтальное панорамирование - 360 град.
  • вес - 6,9 кг

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в наличии 4-10 шт

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81 200 ₽
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