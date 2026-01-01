Cullmann NEOMAX 240 штатив с шаровой головой

Благодаря малому габаритному размеру всего 25,5 см, штатив удобен для путешествий и повседневного ношения. Ноги штатива выдвигаются телескопически и имеют 3 положения регулировки. Установленная шаровая голова полностью изготовлена из алюминия и анодирована для защиты от царапин и воздействия окружающей среды.При рабочей нагрузке 3 кг этот штатив отлично подойдет для съемок в паре с системной камерой или зеркальной камерой небольшого размера.
Характеристики:
- вес, кг – 0,626
- максимальная нагрузка, кг – 3
- максимальная высота, см – 112
- минимальная высота, см – 11
- в сложенном состоянии, см – 25,5