Cullmann NEOMAX 240 штатив с шаровой головой

Описание

Благодаря малому габаритному размеру всего 25,5 см, штатив удобен для путешествий и повседневного ношения. Ноги штатива выдвигаются телескопически и имеют 3 положения регулировки. Установленная шаровая голова полностью изготовлена ​​из алюминия и анодирована для защиты от царапин и воздействия окружающей среды.При рабочей нагрузке 3 кг этот штатив отлично подойдет для съемок в паре с системной камерой или зеркальной камерой небольшого размера.

Характеристики: