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Cullmann NEOMAX 240 штатив с шаровой головой
Cullmann NEOMAX 240 штатив с шаровой головой
Cullmann NEOMAX 240 штатив с шаровой головой
Cullmann NEOMAX 240 штатив с шаровой головой
Cullmann NEOMAX 240 штатив с шаровой головой
Cullmann NEOMAX 240 штатив с шаровой головой

Cullmann NEOMAX 240 штатив с шаровой головой

Cullmann
Артикул: NVF-8790

Cullmann NEOMAX 240 – пятисекционный штатив с шаровой головой.

Штатив оборудован центральной колонной с карабином для подвешивания на рюкзак или посной ремень. Максимальная нагрузка – 3 кг. Максимальная высота – 112 см. Вес – 0,626 кг. 

Описание

Благодаря малому габаритному размеру всего 25,5 см, штатив удобен для путешествий и повседневного ношения. Ноги штатива выдвигаются телескопически и имеют 3 положения регулировки. Установленная шаровая голова полностью изготовлена ​​из алюминия и анодирована для защиты от царапин и воздействия окружающей среды.При рабочей нагрузке 3 кг этот штатив отлично подойдет для съемок в паре с системной камерой или зеркальной камерой небольшого размера.

Характеристики:

  • вес, кг – 0,626
  • максимальная нагрузка, кг – 3
  • максимальная высота, см – 112
  • минимальная высота, см – 11
  • в сложенном состоянии, см – 25,5 

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