Cullmann NANOMAX 460 RW20 штатив с головой

Описание

Новая линейка NANOMAX, которая называется Серия 4, состоит из шести разных штативов и одного монопода с шаровой головкой. Все продукты Серии 4 отличаются очень высоким уровнем качества, продуманным инженерным решением при изготовлении деталей и ориентированы на удобство использования.

Треугольный алюминиевый профиль ножек и центральной колонны, обеспечивающей защиту от проворачивания, является особой характеристикой всех новых моделей NANOMAX. Высококачественный материал — профиль из анодированного алюминия, используемый для ножек штатива и центральной колонны, защитная накладка на верхней части ножек и центральной колонны из вспененного материала, литье алюминия, используемое для крестовины штатива, возможность удобной интуитивной работы, уникальная конструкция с головкой RW20 с 3 степенями свободы движения, все это — новый штатив NANOMAX 460 RW20.



