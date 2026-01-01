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Cullmann NANOMAX 460 RW20 штатив с головой

Cullmann NANOMAX 460 RW20 штатив с головой

Cullmann
Артикул: OLE-0656

Cullmann NANOMAX 460 RW20 – легкий алюминиевый четырехсекционный штатив для фото- и видеокамер весом до 4 кг.

Оснащен 3D-головой со съемной площадкой REVOMAX RW20. Высота штатива варьируется от 19 до 170 см, длина в собранном виде – 57 см. Вес – 1,5 кг. Легко трансформируется в монопод.

Описание

Новая линейка NANOMAX, которая называется Серия 4, состоит из шести разных штативов и одного монопода с шаровой головкой. Все продукты Серии 4 отличаются очень высоким уровнем качества, продуманным инженерным решением при изготовлении деталей и ориентированы на удобство использования.

Треугольный алюминиевый профиль ножек и центральной колонны, обеспечивающей защиту от проворачивания, является особой характеристикой всех новых моделей NANOMAX. Высококачественный материал — профиль из анодированного алюминия, используемый для ножек штатива и центральной колонны, защитная накладка на верхней части ножек и центральной колонны из вспененного материала, литье алюминия, используемое для крестовины штатива, возможность удобной интуитивной работы, уникальная конструкция с головкой RW20 с 3 степенями свободы движения, все это — новый штатив NANOMAX 460 RW20.


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