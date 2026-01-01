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Cullmann MUNDO 522T silver штатив с шаровой головой серебристый
Cullmann MUNDO 522T silver штатив с шаровой головой серебристый
Cullmann MUNDO 522T silver штатив с шаровой головой серебристый
Cullmann MUNDO 522T silver штатив с шаровой головой серебристый
Cullmann MUNDO 522T silver штатив с шаровой головой серебристый
Cullmann MUNDO 522T silver штатив с шаровой головой серебристый

Cullmann MUNDO 522T silver штатив с шаровой головой серебристый

Cullmann
Артикул: NVF-8793

Cullmann MUNDO 522T silver – пятисекционный штатив с шаровой головой.

Штатив оборудован так же выдвижной центральной колонной со встроенным крюком. Максимальная нагрузка, кг – 5. Максимальная высота, см – 135,5. Вес, кг – 1,16. Цвет – серебристый.

 

Описание

Штатив имеет удобные цанговые зажимы на ногах, телескопическую центральную колонну, 3-положения угловой регулировки ног. Установленная шаровая голова со встроенной камерой QRC system полностью изготовлена ​​из алюминия и анодирована для защиты от царапин и воздействия окружающей среды.При рабочей нагрузке 5 кг, этот штатив отлично подойдет для съемок в паре с системной камерой или компактной зеркальной камерой.

Характеристики:

  • вес, г – 1160
  • максимальная нагрузка, кг – 5
  • максимальная высота, см – 135,5
  • минимальная высота, см – 17
  • в сложенном состоянии, см – 31,5
  • материал – алюминий

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