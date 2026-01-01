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Benro T660EX+MH2N штатив c фото-видео головой и держателем для смартфона
Benro T660EX+MH2N штатив c фото-видео головой и держателем для смартфона
Benro T660EX+MH2N штатив c фото-видео головой и держателем для смартфона
Benro T660EX+MH2N штатив c фото-видео головой и держателем для смартфона

Benro T660EX+MH2N штатив c фото-видео головой и держателем для смартфона

Benro
Артикул: DAN-8288

Benro T660EX+MH2N штатив c фото-видео головой и держателем для смартфона- идеальный выбор для всех, кто снимает креативный контент. Его по достоинству оценят фотографы, видеографы, блогеры и просто любители снимать потрясающие сюжеты. Максимальная высота, см – 145 Допустимая нагрузка, кг – 3

Описание

Обновленная эргономичная голова обеспечивает плавные и полностью контролируемые движения камеры, без рывков.

Несмотря на свои компактные размеры, выдерживает оборудование весом до 3 кг.

Управление движениями камеры происходит с помощью одной удлиненной ручки.

Насечки на диске панорамирования обеспечивают более точную настройку положения камеры, что существенно влияет на качество съемки.

Предусмотрена быстрая установка камеры в вертикальном положении для съемки в портретной ориентации с помощью эргономичного винта.

В ножках штатива использованы обновленные трубы с квадратным профилем сечения. Такие трубы имеют повышенную прочность, устойчивость к вибрациям, на изгиб, деформацию, скручивание и излом.

Выдвижная центральная колонна обеспечивает дополнительную высоту, когда в этом есть необходимость. Редукторный механизм подъема центральной колонны обеспечивает максимальную точность настройки.

На колонне расположен крючок для подвески груза для придания штативу дополнительной устойчивости, когда в этом есть необходимость.

Центральная растяжка обеспечивает максимальную стабильность штатива.

На двух ногах имеются накладки, которые позволяют комфортно работать со штативом при любых погодных условиях.

Пузырьковый уровень позволит точно установить штатив по линии горизонта, что очень важно для съемки видеосюжетов. 

Штатив комплектуется универсальным держателем для смартфона Benro MH2N.

Держатель совместим с любыми смартфонами шириной корпуса от 4,8 до 10 cм.

В верхней части держателя расположено крепление для установки различных аксессуаров (свет, микрофон и т.д.), которые помогут вам получить лучшие результаты съемки.

Стандартный разъем ¼ дюйма расположен у снования держателя. Его таже можно использовать для установки на монопод, селфи-палку или другие опоры.

 

Технические характеристики комплекта:

  • Минимальная высота, см – 46
  • Максимальная высота, см – 145
  • В сложенном виде, см – 48,5
  • Допустимая нагрузка, кг – 3
  • Вес, кг – 1,3
  • Материал – алюминий

Комплектация

  • Штатив - 1 шт.
  • Держатель для телефона - 1шт.
  • Чехол для переноски - 1 шт.

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