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Benro T-880 EX алюминиевый штатив с головой для фото- и видеосъемки

Benro T-880 EX алюминиевый штатив с головой для фото- и видеосъемки

Benro
Артикул: NVF-1981

Benro Т-880EX – четырехсекционный алюминиевый штатив. Изготовлен из магниево-алюминиевого сплава с применением новейших технологий. С зажимами-клипсами на ножках и с мягким чехлом для переноски в комплекте. Оснащен несъемной одноручной 3D-головкой, быстросъемной площадкой и выдерживает нагрузку весом до 3 килограмм.

Описание

Характеристики:

  • высота съемки, см – 47–146
  • длина в сложенном состоянии, см – 47
  • максимальная нагрузка, кг – 3 кг
  • головка – несъемная
  • количество секций штанги – 4
  • наконечники опор – резиновые
  • вес, кг – 1,46
  • чехол – в комплекте

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