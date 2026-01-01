Benro T-880 EX алюминиевый штатив с головой для фото- и видеосъемки

Характеристики:
- высота съемки, см – 47–146
- длина в сложенном состоянии, см – 47
- максимальная нагрузка, кг – 3 кг
- головка – несъемная
- количество секций штанги – 4
- наконечники опор – резиновые
- вес, кг – 1,46
- чехол – в комплекте
Москва
Малая Семеновская 3с6
Benro Т-880EX – четырехсекционный алюминиевый штатив. Изготовлен из магниево-алюминиевого сплава с применением новейших технологий. С зажимами-клипсами на ножках и с мягким чехлом для переноски в комплекте. Оснащен несъемной одноручной 3D-головкой, быстросъемной площадкой и выдерживает нагрузку весом до 3 килограмм.
Характеристики:
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Fotokvant TM-01 Black – мини-штатив на гибких ножках для смартфона/ Легкий штатив с универсальным держателем для установки смартфона шириной 55–85 мм. Держатель имеет винт 1/4'', который расположен у основания. Три гибкие ножки позволяют поставить смартфон на стол или закрепить на трубе, ручке двери или любой другой поверхности. Длина ножек - 13 см, высота вместе с головкой для крепления - 18 см. Вес - 67 гр. Максимальная нагрузка - 300 гр. Цвет - черный.
Софтбокс Grifon SB-9090 предназначен для установки на студийные вспышки, оснащенные байонетом Bowens.
Закрытая конфигурация софтбокса позволяет избегать ненужных бликов и потерь света. Мягкость светотеневого рисунка достигается с помощью рассеивающей поверхности большой площади (90х90 см) со специально подобранной геометрией боковых отражающих плоскостей. Софтбокс Grifon SB-9090 может также устанавливаться на галогенные осветители мощностью до 500 Вт. Вес - 1,5 кг.
YongNuo Speedlite YN-560IV – неавтоматическая вспышка.
Предназначена для работы со всеми современными камерами системы Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Samsung, Panasonic, Fujifilm, Sony/Minolta (работа с камерами Sony возможна только через переходник YN-H3 или аналогичный, который приобретается отдельно). Существенное отличие данной модели – наличие радиоприемника и радиопередатчика, что дает возможность использовать ее в режиме Master и дистанционно запускать другие вспышки (YN-560III и YN-560IV ). Ведущее число – 58 (при ISO 100).
Grifon BD-05 – шторки с сотовой решеткой и цветными фильтрами. Устанавливаются на стандартный рефлектор 18 см / 7".