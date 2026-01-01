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Benro A-650EX алюминиевый штатив с головой HD-38
Benro A-650EX алюминиевый штатив с головой HD-38
Benro A-650EX алюминиевый штатив с головой HD-38

Benro A-650EX алюминиевый штатив с головой HD-38

Benro
Артикул: NVF-8621

Benro A-650EX – универсальный штатив с головой HD-38.

Четырехсекционный алюминиевый штатив с ногами круглого сечения с зажимами клипсами. Выдерживает нагрузку весом до 8 килограмм. Штатив оснащен шаровой головой.

Описание

Алюминиевый трипод оснащен рукоятками из пенорезины, что делает работу с устройством более удобной. Центральная колонна снабжена вращающимся замком благодаря чему легко регулируется высота съемки. Ее также можно разворачивать вверх ногами и производить макро и предметную съемку. На теле штатива имеются пузырьковый уровень и компас. Система фиксации секций ног на клипсах надежно фиксирует ноги штатива.

Характеристики:

  • секций – 4
  • максимальная нагрузка, кг – 8
  • макс. высота, мм – 1697
  • мин.высота, мм – 442
  • сложенный, мм – 632
  • вес, кг – 2,26

Штативная голова Benro HD-38 предназначен для для установки на штативы и триподы производства компании Benro. Изготовлена из сверхпрочного магниево-алюминиевого сплава, который обеспечивает большую жесткость и грузоподъемность. Она обеспечивает плавную и точную регулировку во время работы. Также позволяет выполнят 3D и панорамную съемку и оснащена пузырьковым уровнем для быстрой и точной юстировки штатива. На голове применена запатентованная технология быстрого снятия и установки камеры – винтовое крепление с камерой и зажимное со штативом.

Управление головой осуществляется при помощи двух рычагов. Также на голове нанесена круговая градуировка – что позволяет точно поворачивать голову на заданный угол.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – 12
  • ширина с рычагами, мм – 132
  • высота, мм – 132
  • вес, кг – 1

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