Benro A-650EX алюминиевый штатив с головой HD-38

Описание

Алюминиевый трипод оснащен рукоятками из пенорезины, что делает работу с устройством более удобной. Центральная колонна снабжена вращающимся замком благодаря чему легко регулируется высота съемки. Ее также можно разворачивать вверх ногами и производить макро и предметную съемку. На теле штатива имеются пузырьковый уровень и компас. Система фиксации секций ног на клипсах надежно фиксирует ноги штатива.

Характеристики:

секций – 4

максимальная нагрузка, кг – 8

макс. высота, мм – 1697

мин.высота, мм – 442

сложенный, мм – 632

вес, кг – 2,26

Штативная голова Benro HD-38 предназначен для для установки на штативы и триподы производства компании Benro. Изготовлена из сверхпрочного магниево-алюминиевого сплава, который обеспечивает большую жесткость и грузоподъемность. Она обеспечивает плавную и точную регулировку во время работы. Также позволяет выполнят 3D и панорамную съемку и оснащена пузырьковым уровнем для быстрой и точной юстировки штатива. На голове применена запатентованная технология быстрого снятия и установки камеры – винтовое крепление с камерой и зажимное со штативом.

Управление головой осуществляется при помощи двух рычагов. Также на голове нанесена круговая градуировка – что позволяет точно поворачивать голову на заданный угол.

Характеристики: