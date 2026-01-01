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Manfrotto 492LCD MICRO BALL HEAD W/HOT SHOE MOU алюминиевая шаровая голова

Manfrotto 492LCD MICRO BALL HEAD W/HOT SHOE MOU алюминиевая шаровая голова

Manfrotto
Артикул: NVF-2605

Manfrotto MICRO BALL HEAD W/HOT SHOE MOU – шаровая голова с основанием под башмак. Максимальная нагрузка составляет 2 кг.

Описание

Manfrotto 492LCD MICRO BALL HEAD W/HOT SHOE MOU алюминиевая шаровая голова

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