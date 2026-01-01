Manfrotto MH494-BH штативная шаровая голова.

Описание

Легкая и компактная голова 494 Center Ball Head идеально подходит для тех, кто ищет быстрое и простое решение, которое помогает точно выстраивать кадр. Эта штативная голова изготовлена ​​из высокопрочного, легкого алюминия, поэтому она чрезвычайно портативна и достаточно прочная под нагрузку до 8 кг. Это идеальное решение для всех типов беззеркальных камер с зум-объективами и даже для среднефоматных DSLR. Шаровая голова сочетает в себе практичность с высокой функциональностью и имеет три независимых элемента управления: основная ручка для управления блокировкой сферы, встроенная ручка управления трением, которая регулирует тяговое усилие шара, так что вес оборудования всегда идеально сбалансирован, независимая ручка панорамирования, которая удерживает горизонт ровно на плоскости и перемещает камеру по горизонтали, обеспечивая съемку в пейзажном стиле.

Характеристики :