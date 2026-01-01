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Manfrotto MH494-BH штативная шаровая голова
Manfrotto MH494-BH штативная шаровая голова
Manfrotto MH494-BH штативная шаровая голова
Manfrotto MH494-BH штативная шаровая голова
Manfrotto MH494-BH штативная шаровая голова

Manfrotto MH494-BH штативная шаровая голова

Manfrotto
Артикул: DAN-9689

Manfrotto MH494-BH штативная шаровая голова.

Штативная шаровая голова 494 имеет уникальную площадку, которая полностью совместима с самыми распространенными стандартными креплениями мира: Manfrotto RC2 и Arca-swiss. Благодаря этой алюминиевой площадке все головы Manfrotto и почти все головы на рынке, оснащенные креплениями типа Arca-swiss, могут быть быстро и без усилий настроены, без необходимости разбора на компоненты. Нагрузка до 8 кг. 200PL-PRO площадка совместима с RC2 и Arca-swiss в комплекте. 

Описание

Легкая и компактная голова 494 Center Ball Head идеально подходит для тех, кто ищет быстрое и простое решение, которое помогает точно выстраивать кадр. Эта штативная голова изготовлена ​​из высокопрочного, легкого алюминия, поэтому она чрезвычайно портативна и достаточно прочная под нагрузку до 8 кг. Это идеальное решение для всех типов беззеркальных камер с зум-объективами и даже для среднефоматных DSLR.  Шаровая голова сочетает в себе практичность с высокой функциональностью и имеет три независимых элемента управления: основная ручка для управления блокировкой сферы, встроенная ручка управления трением, которая регулирует тяговое усилие шара, так что вес оборудования всегда идеально сбалансирован, независимая ручка панорамирования, которая удерживает горизонт ровно на плоскости и перемещает камеру по горизонтали, обеспечивая съемку в пейзажном стиле. 

Характеристики :

  • Вес безопасной полезной нагрузки: 8 кг
  • Материал: Алюминий
  • Тип головы: Шаровая голова
  • Верхнее крепление: 1/4″ винт
  • Диаметр базы: 40 мм
  • Тип площадки: 200PL PRO
  • Контроль трения: Да
  • Наклон вперед: -90° / +40°
  • Поперечный наклон: -90° / +40°
  • Панорамное вращение: 360
  • Диаметр шарового шарнира: 32 мм
  • Фиксатор шарового шарнира: Да
  • Цвет: Черный
  • Независимая ручка горизонтального панорамирования: есть
  • Независимая наклонная ручка: yes
  • Максимальная рабочая температура: 70 C
  • Минимальная рабочая температура: -30 C
  • Быстросъемная система: Да
  • Рабочая высота: 10 см

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Наличие
в наличии 4-10 шт

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21 590 ₽
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