Manfrotto MH496-Q6 шаровая голова с ArcaSwiss.

Арт. DAN-9689

Manfrotto MH494-BH штативная шаровая голова.

Штативная шаровая голова 494 имеет уникальную площадку, которая полностью совместима с самыми распространенными стандартными креплениями мира: Manfrotto RC2 и Arca-swiss. Благодаря этой алюминиевой площадке все головы Manfrotto и почти все головы на рынке, оснащенные креплениями типа Arca-swiss, могут быть быстро и без усилий настроены, без необходимости разбора на компоненты. Нагрузка до 8 кг. 200PL-PRO площадка совместима с RC2 и Arca-swiss в комплекте.