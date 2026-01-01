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Manfrotto MH496-Q6 шаровая голова с ArcaSwiss
Manfrotto MH496-Q6 шаровая голова с ArcaSwiss
Manfrotto MH496-Q6 шаровая голова с ArcaSwiss
Manfrotto MH496-Q6 шаровая голова с ArcaSwiss
Manfrotto MH496-Q6 шаровая голова с ArcaSwiss
Manfrotto MH496-Q6 шаровая голова с ArcaSwiss

Manfrotto MH496-Q6 шаровая голова с ArcaSwiss

Manfrotto
Артикул: DAN-9691

Manfrotto MH496-Q6 шаровая голова с ArcaSwiss.

Шаровая голова MH496-Q6 сочетает в себе зарекомендовавший себя конструктив шаровой головы серии 496 и стандарт крепления быстросъемной площадки Top Lock System, совместимый с Arca Swiss. Нагрузка до 10 кг. Быстросъемная площадка системы Arca Swiss.

Описание

  • Гладкое перемещение шара и его надежная фиксация
  • Полезная нагрузка до 10 кг
  • Раздельные фиксаторы шара и оси панорамирования для полного контроля над перемещением техники
  • Три пузырьковых уровня (по одному на каждую ось)
  • Быстросъемная площадка, совместимая с стандартом Arca Swiss для универсальности в применении – совместима не только с штативами, но и с слайдерами и другими устройствами
  • Регулировка силы трения

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Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto MH494-BH штативная шаровая голова.

Штативная шаровая голова 494 имеет уникальную площадку, которая полностью совместима с самыми распространенными стандартными креплениями мира: Manfrotto RC2 и Arca-swiss. Благодаря этой алюминиевой площадке все головы Manfrotto и почти все головы на рынке, оснащенные креплениями типа Arca-swiss, могут быть быстро и без усилий настроены, без необходимости разбора на компоненты. Нагрузка до 8 кг. 200PL-PRO площадка совместима с RC2 и Arca-swiss в комплекте. 

14 790 ₽
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