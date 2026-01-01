Manfrotto MH496-Q6 шаровая голова с ArcaSwiss.

- Гладкое перемещение шара и его надежная фиксация
- Полезная нагрузка до 10 кг
- Раздельные фиксаторы шара и оси панорамирования для полного контроля над перемещением техники
- Три пузырьковых уровня (по одному на каждую ось)
- Быстросъемная площадка, совместимая с стандартом Arca Swiss для универсальности в применении – совместима не только с штативами, но и с слайдерами и другими устройствами
- Регулировка силы трения
Manfrotto MH494-BH штативная шаровая голова.
Штативная шаровая голова 494 имеет уникальную площадку, которая полностью совместима с самыми распространенными стандартными креплениями мира: Manfrotto RC2 и Arca-swiss. Благодаря этой алюминиевой площадке все головы Manfrotto и почти все головы на рынке, оснащенные креплениями типа Arca-swiss, могут быть быстро и без усилий настроены, без необходимости разбора на компоненты. Нагрузка до 8 кг. 200PL-PRO площадка совместима с RC2 и Arca-swiss в комплекте.