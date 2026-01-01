Manfrotto MH490-BH шаровая алюминиевая голова.

Описание

Штативная голова Manfrotto MH490-BH изготовлена ​​из высокопрочного, легкого алюминия, поэтому она чрезвычайно портативна и достаточно прочная, чтобы справиться с полезной нагрузкой до 4 кг. Это идеальное решение для компактной камеры.





Универсальная, удобная и долговечная головка оснащена одной эргономичной ручкой, которая управляет движением панорамирования и наклона. Конструкция головы MH490-BH делает ее чрезвычайно простой в установке и надежной в любой конфигурации. В комплекте быстросъемная площадка Manfrotto RC2 200LT-PL.





Характеристики :

