Характеристики :
- Цвет - черный
- Тип головы - шаровая
- Боковой наклон - -90° / +40°
- Температурный режим - -30С/ +70С
- Панорамное вращение - 360 °
- Быстросъемная площадка
- Высота - 9 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto MH490-BH шаровая алюминиевая голова.
Характеристики :
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Manfrotto 013 – стандартный адаптер-переходник 16 мм с внешними резьбами 1/4 и 3/8 дюйма. Может использоваться для установки осветительных голов на нестандартные штативы.
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Применяется для установки осветительного, студийного и театрального оборудования на плоских поверхностях или трубах. Диапазон регулировки 13-55 мм. Допустимая нагрузка - 15 кг. Оборудован гнездом для втулок 16 мм, а так же резьбой 1/4 дюйма для установки различных переходников.