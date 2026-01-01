images
images
images
images
Manfrotto MH490-BH шаровая алюминиевая голова
Manfrotto MH490-BH шаровая алюминиевая голова
Manfrotto MH490-BH шаровая алюминиевая голова
Manfrotto MH490-BH шаровая алюминиевая голова

Manfrotto MH490-BH шаровая алюминиевая голова

Manfrotto
Артикул: DAN-9686

Manfrotto MH490-BH шаровая алюминиевая голова.

Алюминиевая шаровая голова Manfrotto MH490-BH обеспечивает быстрое и точное позиционирование камеры. Легкая и компактная голова идеально подходит для тех, кто ищет быстрое и простое решение, которое помогает точно выстраивать кадр. Максимальная нагрузка 4 кг. В комплекте быстросъемная площадка Manfrotto RC2 200LT-PL с винтом 1/4". 


Описание

Штативная голова Manfrotto MH490-BH изготовлена ​​из высокопрочного, легкого алюминия, поэтому она чрезвычайно портативна и достаточно прочная, чтобы справиться с полезной нагрузкой до 4 кг. Это идеальное решение для компактной камеры.

Универсальная, удобная и долговечная головка оснащена одной эргономичной ручкой, которая управляет движением панорамирования и наклона. Конструкция головы MH490-BH делает ее чрезвычайно простой в установке и надежной в любой конфигурации. В комплекте быстросъемная площадка Manfrotto RC2 200LT-PL. 


Характеристики :

  • Цвет - черный
  • Тип головы - шаровая
  • Боковой наклон - -90° / +40°
  • Температурный режим - -30С/ +70С
  • Панорамное вращение - 360 °
  • Быстросъемная площадка
  • Высота - 9 см

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Manfrotto 013 адаптер 1/4&quot; и 3/8&quot;
Арт. OLE-0563
Manfrotto 013 адаптер 1/4" и 3/8"
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto 013 – стандартный адаптер-переходник 16 мм с внешними резьбами 1/4 и 3/8 дюйма. Может использоваться для установки осветительных голов на нестандартные штативы.

2 290 ₽
В корзину
Manfrotto 200LT-PL быстросъемная площадка
Арт. OLE-0769
Manfrotto 200LT-PL быстросъемная площадка
Наличие
в наличии 1-3 шт

Быстросъёмная площадка Manfrotto 200LT-PL для штативных головок RC2/Q2. Лёгкая, прочная, с резиновыми прокладками.

4 790 ₽
В корзину
Manfrotto 035C зажим Super Clamp
Manfrotto 035C зажим Super Clamp
Арт. DAN-2006
Manfrotto 035C зажим Super Clamp
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto 035C зажим универсальный Super Clamp.

Применяется для установки осветительного, студийного и театрального оборудования на плоских поверхностях или трубах. Диапазон регулировки 13-55 мм. Допустимая нагрузка - 15 кг. Оборудован гнездом для втулок 16 мм, а так же резьбой 1/4 дюйма для установки различных переходников.

9 390 ₽
В корзину

Видео

Штативные головки
Штативные головки
Видеообзор: Как выбрать оптимальную голову для штатива
Видеообзор: Как выбрать оптимальную голову для штатива
Крис Фок - фотограф, создающий живые воспоминания
Крис Фок - фотограф, создающий живые воспоминания
Как долго нужно учиться фотографии
Как долго нужно учиться фотографии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.