Godox AD360II-C kit Комплект Godox Witstro 360W TTL Canon

Описание

Комплект Godox AD360II-C Kit (вспышка Witstro 360W TTL для Canon)

Godox AD360II-C Kit — это профессиональный комплект, состоящий из мощной импульсной вспышки Godox Witstro AD360II и батарейного блока ProPac PB-960. Модель разработана для фотографов Canon, работающих в жанрах репортажной, свадебной, портретной и спортивной съемки, где требуется студийное качество света с мобильностью накамерной вспышки.

Основные характеристики вспышки Godox AD360II

Мощность: 360 Вт·с.

360 Вт·с. Ведущее число: GN80 (ISO 100, со стандартным рефлектором).

GN80 (ISO 100, со стандартным рефлектором). Регулировка мощности: 1/1 – 1/128 (с шагом 1/3 или 1/2).

1/1 – 1/128 (с шагом 1/3 или 1/2). Цветовая температура: 5600±200 К.

5600±200 К. Высокоскоростная синхронизация (HSS): До 1/8000 с.

До 1/8000 с. Поворот головы: 0–270°.

0–270°. Наклон головы: -15–90°.

-15–90°. Вес: 780 г.

Батарейный блок Godox ProPac PB-960

Комплект включает мощный литиевый аккумуляторный блок, который обеспечивает:

Длительную работу: До 450 импульсов на полной мощности для AD360.

До 450 импульсов на полной мощности для AD360. Быструю перезарядку: Время перезарядки составляет всего около 1 секунды.

Время перезарядки составляет всего около 1 секунды. Универсальность: Возможность подключения к другим вспышкам Canon с разъемом CP-E4 (например, Canon 580EX/600EX).

Для чего используется

Этот комплект является идеальным инструментом для профессионалов, которым требуется мощный свет в мобильном формате:

Выездная и репортажная съемка: Не требует подключения к сети 220В, что делает его незаменимым в полевых условиях.

Не требует подключения к сети 220В, что делает его незаменимым в полевых условиях. Портретная и свадебная фотография: Обеспечивает студийное качество света на любой локации.

Обеспечивает студийное качество света на любой локации. Спортивная и динамичная съемка: Быстрая перезарядка позволяет не упускать важные моменты.

Особенности и преимущества