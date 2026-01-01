Godox AD360II-C kit Комплект Godox Witstro 360W TTL Canon

Комплект Godox AD360II-C Kit (вспышка Witstro 360W TTL для Canon)
Godox AD360II-C Kit — это профессиональный комплект, состоящий из мощной импульсной вспышки Godox Witstro AD360II и батарейного блока ProPac PB-960. Модель разработана для фотографов Canon, работающих в жанрах репортажной, свадебной, портретной и спортивной съемки, где требуется студийное качество света с мобильностью накамерной вспышки.
Основные характеристики вспышки Godox AD360II
- Мощность: 360 Вт·с.
- Ведущее число: GN80 (ISO 100, со стандартным рефлектором).
- Регулировка мощности: 1/1 – 1/128 (с шагом 1/3 или 1/2).
- Цветовая температура: 5600±200 К.
- Высокоскоростная синхронизация (HSS): До 1/8000 с.
- Поворот головы: 0–270°.
- Наклон головы: -15–90°.
- Вес: 780 г.
Батарейный блок Godox ProPac PB-960
Комплект включает мощный литиевый аккумуляторный блок, который обеспечивает:
- Длительную работу: До 450 импульсов на полной мощности для AD360.
- Быструю перезарядку: Время перезарядки составляет всего около 1 секунды.
- Универсальность: Возможность подключения к другим вспышкам Canon с разъемом CP-E4 (например, Canon 580EX/600EX).
Для чего используется
Этот комплект является идеальным инструментом для профессионалов, которым требуется мощный свет в мобильном формате:
- Выездная и репортажная съемка: Не требует подключения к сети 220В, что делает его незаменимым в полевых условиях.
- Портретная и свадебная фотография: Обеспечивает студийное качество света на любой локации.
- Спортивная и динамичная съемка: Быстрая перезарядка позволяет не упускать важные моменты.
Особенности и преимущества
- Полная совместимость с E-TTL: Автоматическая работа с системой экспозиции Canon.
- Открытая лампа: Обеспечивает высокую светоотдачу.
- Широкий выбор модификаторов: Совместима с софтбоксами, портретными тарелками, цветными гелями, снутами и другими аксессуарами Godox.
- Удобство управления: Беспроводная регулировка мощности.