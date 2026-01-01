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Хит
Godox AD360II-C kit Комплект Godox Witstro 360W TTL Canon
Godox AD360II-C kit Комплект Godox Witstro 360W TTL Canon
Godox AD360II-C kit Комплект Godox Witstro 360W TTL Canon
Godox AD360II-C kit Комплект Godox Witstro 360W TTL Canon
Godox AD360II-C kit Комплект Godox Witstro 360W TTL Canon
Godox AD360II-C kit Комплект Godox Witstro 360W TTL Canon
Godox AD360II-C kit Комплект Godox Witstro 360W TTL Canon
Godox AD360II-C kit Комплект Godox Witstro 360W TTL Canon
Godox AD360II-C kit Комплект Godox Witstro 360W TTL Canon
Godox AD360II-C kit Комплект Godox Witstro 360W TTL Canon
Godox AD360II-C kit Комплект Godox Witstro 360W TTL Canon

Godox AD360II-C kit Комплект Godox Witstro 360W TTL Canon

Godox
Артикул: NVF-9577

Godox Комплект Godox Witstro 360W TTL Canon AD360II-C kit - вспышка для Canon с поддержкой E-TLL и батарейный блок ProPac PB-960. Вспышка с полной поддержки Canon E-TTL включая высокоскоростную синхронизацию (HSS) до 1/8000 c.

Описание

Комплект Godox AD360II-C Kit (вспышка Witstro 360W TTL для Canon)

Godox AD360II-C Kit — это профессиональный комплект, состоящий из мощной импульсной вспышки Godox Witstro AD360II и батарейного блока ProPac PB-960. Модель разработана для фотографов Canon, работающих в жанрах репортажной, свадебной, портретной и спортивной съемки, где требуется студийное качество света с мобильностью накамерной вспышки.

Основные характеристики вспышки Godox AD360II

  • Мощность: 360 Вт·с.
  • Ведущее число: GN80 (ISO 100, со стандартным рефлектором).
  • Регулировка мощности: 1/1 – 1/128 (с шагом 1/3 или 1/2).
  • Цветовая температура: 5600±200 К.
  • Высокоскоростная синхронизация (HSS): До 1/8000 с.
  • Поворот головы: 0–270°.
  • Наклон головы: -15–90°.
  • Вес: 780 г.

Батарейный блок Godox ProPac PB-960

Комплект включает мощный литиевый аккумуляторный блок, который обеспечивает:

  • Длительную работу: До 450 импульсов на полной мощности для AD360.
  • Быструю перезарядку: Время перезарядки составляет всего около 1 секунды.
  • Универсальность: Возможность подключения к другим вспышкам Canon с разъемом CP-E4 (например, Canon 580EX/600EX).

Для чего используется

Этот комплект является идеальным инструментом для профессионалов, которым требуется мощный свет в мобильном формате:

  • Выездная и репортажная съемка: Не требует подключения к сети 220В, что делает его незаменимым в полевых условиях.
  • Портретная и свадебная фотография: Обеспечивает студийное качество света на любой локации.
  • Спортивная и динамичная съемка: Быстрая перезарядка позволяет не упускать важные моменты.

Особенности и преимущества

  • Полная совместимость с E-TTL: Автоматическая работа с системой экспозиции Canon.
  • Открытая лампа: Обеспечивает высокую светоотдачу.
  • Широкий выбор модификаторов: Совместима с софтбоксами, портретными тарелками, цветными гелями, снутами и другими аксессуарами Godox.
  • Удобство управления: Беспроводная регулировка мощности.

Комплектация

  • Вспышка Godox Witstro AD360II — 1 шт.
  • Батарейный блок Godox ProPac PB-960 — 1 шт.
  • Кабель питания и зарядное устройство — 1 комплект.

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