images
images
images
KingJoy VT-1520 видеоголова
KingJoy VT-1520 видеоголова
KingJoy VT-1520 видеоголова

KingJoy VT-1520 видеоголова

KingJoy
Артикул: DAN-4557

Видеоголова KingJoy VT-1520.

Надежная видеоголова для установки фото- и видеооборудования весом до 2 кг. Голова изготовлена из алюминия. Плавное движение головы во время панорамирования доступно, благодаря демпфирующей жидкости. Вес головы - 485 г, высота - 115 мм. 

Описание

Качественно исполненная профессиональная видеоголова отлично подходит для работы не только видеооператоров, но также для фотографов, увлекающихся видеосъемкой на DSLR.

Жидкостное демпфирование обеспечивает плавное (без рывков) движение камеры во время панорамирования и компенсирует вибрацию от рук оператора. Видеоголова может монтироваться на фото- и видеоштативы, слайдеры, краны и моноподы с установочной резьбой 3/8 дюйма.

Быстросъемная площадка оснащена резьбовыми креплениями для камер на 1/4 дюйма, и имеет механизм скольжения, который позволит сбалансировать камеру по центру тяжести. 

Характеристики:

  • установочный винт для камеры (резьба) - 1/4"
  • крепление к штативу - 3/8"
  • высота видеоголовы - 115 мм
  • горизонтальное панорамирование - 360 град.
  • материал видеоголовы – алюминий
  • диаметр основания - 65 мм
  • вес - 485 г

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

QZSD Q338 3D алюминиевый штатив с видеоголовой
QZSD Q338 3D алюминиевый штатив с видеоголовой
QZSD Q338 3D алюминиевый штатив с видеоголовой
Арт. DAN-2922
QZSD Q338 3D алюминиевый штатив с видеоголовой
Наличие
более 10 шт

Штатив QZSD Q338 с видеоголовой.

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 10 кг. Максимальная высота 186 см, в сложенном состоянии - 64 см, вес - 2,0 кг.

6 820 ₽
В корзину
Boya BY-M1DM двойной петличный универсальный микрофон со стереоразъемом для смартфонов, DSLR камер
Boya BY-M1DM двойной петличный универсальный микрофон со стереоразъемом для смартфонов, DSLR камер
Арт. NVF-9902
Boya BY-M1DM двойной петличный универсальный микрофон со стереоразъемом для смартфонов, DSLR камер
Наличие
в наличии 1-3 шт

Boya BY-M1DM - двойной петличный универсальный микрофон со стерео разъемом для смартфонов, DSLR камер.

Модель имеет широкий диапазон совместимости. Подходит для смартфонов, видеокамер, звукозаписывающих устройств, планшетов и других аудио/видеозаписывающих устройств, обеспечивая хорошую чувствительность и динамический диапазон при низком уровень шумов.


2 490 ₽
В корзину
Fotokvant P200 быстросъемный адаптер для Manfrotto 501/500AH/701HDV/503HDV/Q5
Fotokvant P200 быстросъемный адаптер для Manfrotto 501/500AH/701HDV/503HDV/Q5
Fotokvant P200 быстросъемный адаптер для Manfrotto 501/500AH/701HDV/503HDV/Q5
Арт. NVF-6624
Fotokvant P200 быстросъемный адаптер для Manfrotto 501/500AH/701HDV/503HDV/Q5
Наличие
более 10 шт

Fotokvant P200 – быстросъемная площадка для штативов Manfrotto, имеет винты на 1/4 и 3/8 дюйма. Размер, см – 12х9,3х2,2. Изготовлена из алюминия. Совместима с Manfrotto 501/500AH/701HDV/503HDV/Q5.

2 140 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 видеоштатив
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 видеоштатив
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 видеоштатив
Арт. DAN-3437
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 видеоштатив
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 13 ч

Универсальный штатив-монопод Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695.

Штатив-монопод с выдвижной центральной колонной. Максимальная нагрузка - 9 кг, максимальная нагрузка на голову - 4 кг. Максимальная высота - 176 см, четыре секции ног, пузырьковый уровень, чехол. Вес - 2,05 кг.

-10 %6 890 ₽
6 200 ₽
В корзину

Видео

Штативные головки
Штативные головки
Видеообзор: Как выбрать оптимальную голову для штатива
Видеообзор: Как выбрать оптимальную голову для штатива
Меланхолия, драма и сюрреализм в фотографиях Грегори Крюдсона
Меланхолия, драма и сюрреализм в фотографиях Грегори Крюдсона
Как фотографировать детей в естественной обстановке. Советы фотографам
Как фотографировать детей в естественной обстановке. Советы фотографам
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.