KingJoy VT-1520 видеоголова

Описание

Качественно исполненная профессиональная видеоголова отлично подходит для работы не только видеооператоров, но также для фотографов, увлекающихся видеосъемкой на DSLR.

Жидкостное демпфирование обеспечивает плавное (без рывков) движение камеры во время панорамирования и компенсирует вибрацию от рук оператора. Видеоголова может монтироваться на фото- и видеоштативы, слайдеры, краны и моноподы с установочной резьбой 3/8 дюйма.

Быстросъемная площадка оснащена резьбовыми креплениями для камер на 1/4 дюйма, и имеет механизм скольжения, который позволит сбалансировать камеру по центру тяжести.

Характеристики: