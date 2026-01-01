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Fujimi FLBH-M шаровая голова для штатива
Fujimi FLBH-M шаровая голова для штатива

Fujimi FLBH-M шаровая голова для штатива

Fujimi
Артикул: NVF-8152

Fujimi FLBH-M – шаровая штативная голова высочайшего качества, выполнена в анодированном алюминии.

Эргономичная рукоятка изготовлена из ударопрочного пластика. Прецизионная обработка стального шара гарантирует плавность и мягкость хода. Предназначена для установки камер весом до 1 килограмма.

Описание

Характеристики:

  • угол поворота, град. – 360
  • диаметр площадки, см – 3,1
  • высота, мм – 63
  • вес головки, г – 120
  • максимальная нагрузка, кг – 1

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