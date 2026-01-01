Fujimi FLBH-M шаровая голова для штатива

Характеристики:
- угол поворота, град. – 360
- диаметр площадки, см – 3,1
- высота, мм – 63
- вес головки, г – 120
- максимальная нагрузка, кг – 1
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FLBH-M – шаровая штативная голова высочайшего качества, выполнена в анодированном алюминии.
Эргономичная рукоятка изготовлена из ударопрочного пластика. Прецизионная обработка стального шара гарантирует плавность и мягкость хода. Предназначена для установки камер весом до 1 килограмма.
Характеристики:
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