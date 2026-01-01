Benro HD2A 3D голова Arca-swiss style до 8 кг нагрузка

Benro HD2A – трёхосная 3D-голова с площадкой Arca-Swiss для точной съёмки
Benro HD2A (артикул DAN-8299) – это профессиональная трёхосная 3D-штативная голова, предназначенная для точного позиционирования камеры. Она оснащена тремя независимыми осями регулировки, что позволяет точно выравнивать кадр по горизонтали, вертикали и наклону. Голова идеально подходит для пейзажной, архитектурной, макро- и студийной съёмки, где важна высокая точность и плавность движений.
Голова оснащена быстросъёмной площадкой, совместимой с системой Arca-Swiss, что обеспечивает быструю установку и снятие камеры. Прочная конструкция из алюминиевого сплава гарантирует долговечность и стабильность при работе с тяжёлой техникой.
Назначение и применение
- Пейзажная и архитектурная съёмка: точное выравнивание кадра по всем осям.
- Макросъёмка: тонкая настройка положения камеры для точной фокусировки.
- Студийная работа: стабильное позиционирование для предметной и портретной съёмки.
- Панорамная съёмка: плавное вращение и точное совмещение кадров.
Ключевые особенности
- Три независимые оси: раздельное управление горизонтальным, вертикальным и наклонным положением камеры.
- Площадка Arca-Swiss: быстрая установка и снятие камеры, совместимость с большинством штативных систем.
- Плавный ход: точная настройка положения без рывков.
- Надёжная фиксация: фиксирующие винты на каждой оси.
- Алюминиевая конструкция: лёгкая и прочная.
- Универсальность: подходит для большинства камер и объективов.
Технические характеристики
- Тип: трёхосная 3D-голова
- Бренд: Benro
- Модель: HD2A
- Тип площадки: Arca-Swiss (быстросъёмная)
- Крепление к штативу: резьба 3/8"
- Материал: алюминиевый сплав
- Применение: пейзаж, архитектура, макро, студия
Как использовать 3D-голову
- Установка на штатив: закрепите голову на штативе через резьбу 3/8".
- Крепление камеры: зафиксируйте камеру на быстросъёмной площадке Arca-Swiss.
- Регулировка осей: поочерёдно настраивайте горизонтальное, вертикальное и наклонное положение камеры.
- Фиксация: затяните винты на каждой оси для надёжной фиксации.
- Съёмка: используйте точное позиционирование для идеального кадра.
Преимущества использования
- Точность: три независимые оси для тонкой настройки кадра.
- Стабильность: надёжная фиксация предотвращает смещение.
- Универсальность: подходит для различных жанров съёмки.
- Совместимость: площадка Arca-Swiss для быстрой установки камеры.
Совместимость с оборудованием
- Штативы: с креплением 3/8".
- Камеры: беззеркальные, зеркальные, компактные камеры.
- Площадки: совместима с быстросъёмными площадками Arca-Swiss.
Уход и хранение
- Храните голову в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.
- Периодически очищайте механизмы от пыли и грязи.
- Проверяйте надёжность затяжки винтов перед каждым использованием.