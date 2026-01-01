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Benro HD2A 3D голова Arca-swiss style до 8 кг нагрузка
Benro HD2A 3D голова Arca-swiss style до 8 кг нагрузка
Benro HD2A 3D голова Arca-swiss style до 8 кг нагрузка
Benro HD2A 3D голова Arca-swiss style до 8 кг нагрузка
Benro HD2A 3D голова Arca-swiss style до 8 кг нагрузка
Benro HD2A 3D голова Arca-swiss style до 8 кг нагрузка
Benro HD2A 3D голова Arca-swiss style до 8 кг нагрузка
Benro HD2A 3D голова Arca-swiss style до 8 кг нагрузка
Benro HD2A 3D голова Arca-swiss style до 8 кг нагрузка
Benro HD2A 3D голова Arca-swiss style до 8 кг нагрузка
Benro HD2A 3D голова Arca-swiss style до 8 кг нагрузка
Benro HD2A 3D голова Arca-swiss style до 8 кг нагрузка
Benro HD2A 3D голова Arca-swiss style до 8 кг нагрузка
Benro HD2A 3D голова Arca-swiss style до 8 кг нагрузка

Benro HD2A 3D голова Arca-swiss style до 8 кг нагрузка

Benro
Артикул: DAN-8313

Benro HD2A 3D голова Arca-swiss style - универсальная и точная трехкоординатная голова разработана для фотографов, которым необходима максимальная точность при построении кадра. Нагрузка – 8 кг

Описание

Benro HD2A – трёхосная 3D-голова с площадкой Arca-Swiss для точной съёмки

Benro HD2A (артикул DAN-8299) – это профессиональная трёхосная 3D-штативная голова, предназначенная для точного позиционирования камеры. Она оснащена тремя независимыми осями регулировки, что позволяет точно выравнивать кадр по горизонтали, вертикали и наклону. Голова идеально подходит для пейзажной, архитектурной, макро- и студийной съёмки, где важна высокая точность и плавность движений.

Голова оснащена быстросъёмной площадкой, совместимой с системой Arca-Swiss, что обеспечивает быструю установку и снятие камеры. Прочная конструкция из алюминиевого сплава гарантирует долговечность и стабильность при работе с тяжёлой техникой.

Назначение и применение

  • Пейзажная и архитектурная съёмка: точное выравнивание кадра по всем осям.
  • Макросъёмка: тонкая настройка положения камеры для точной фокусировки.
  • Студийная работа: стабильное позиционирование для предметной и портретной съёмки.
  • Панорамная съёмка: плавное вращение и точное совмещение кадров.

Ключевые особенности

  • Три независимые оси: раздельное управление горизонтальным, вертикальным и наклонным положением камеры.
  • Площадка Arca-Swiss: быстрая установка и снятие камеры, совместимость с большинством штативных систем.
  • Плавный ход: точная настройка положения без рывков.
  • Надёжная фиксация: фиксирующие винты на каждой оси.
  • Алюминиевая конструкция: лёгкая и прочная.
  • Универсальность: подходит для большинства камер и объективов.

Технические характеристики

  • Тип: трёхосная 3D-голова
  • Бренд: Benro
  • Модель: HD2A
  • Тип площадки: Arca-Swiss (быстросъёмная)
  • Крепление к штативу: резьба 3/8"
  • Материал: алюминиевый сплав
  • Применение: пейзаж, архитектура, макро, студия

Как использовать 3D-голову

  1. Установка на штатив: закрепите голову на штативе через резьбу 3/8".
  2. Крепление камеры: зафиксируйте камеру на быстросъёмной площадке Arca-Swiss.
  3. Регулировка осей: поочерёдно настраивайте горизонтальное, вертикальное и наклонное положение камеры.
  4. Фиксация: затяните винты на каждой оси для надёжной фиксации.
  5. Съёмка: используйте точное позиционирование для идеального кадра.

Преимущества использования

  • Точность: три независимые оси для тонкой настройки кадра.
  • Стабильность: надёжная фиксация предотвращает смещение.
  • Универсальность: подходит для различных жанров съёмки.
  • Совместимость: площадка Arca-Swiss для быстрой установки камеры.

Совместимость с оборудованием

  • Штативы: с креплением 3/8".
  • Камеры: беззеркальные, зеркальные, компактные камеры.
  • Площадки: совместима с быстросъёмными площадками Arca-Swiss.

Уход и хранение

  • Храните голову в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.
  • Периодически очищайте механизмы от пыли и грязи.
  • Проверяйте надёжность затяжки винтов перед каждым использованием.

Комплектация

В стандартную поставку входит 3D-голова Benro HD2A с быстросъёмной площадкой Arca-Swiss.

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