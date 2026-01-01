Benro HD2A 3D голова Arca-swiss style до 8 кг нагрузка

Описание

Benro HD2A – трёхосная 3D-голова с площадкой Arca-Swiss для точной съёмки

Benro HD2A (артикул DAN-8299) – это профессиональная трёхосная 3D-штативная голова, предназначенная для точного позиционирования камеры. Она оснащена тремя независимыми осями регулировки, что позволяет точно выравнивать кадр по горизонтали, вертикали и наклону. Голова идеально подходит для пейзажной, архитектурной, макро- и студийной съёмки, где важна высокая точность и плавность движений.

Голова оснащена быстросъёмной площадкой, совместимой с системой Arca-Swiss, что обеспечивает быструю установку и снятие камеры. Прочная конструкция из алюминиевого сплава гарантирует долговечность и стабильность при работе с тяжёлой техникой.

Назначение и применение

Пейзажная и архитектурная съёмка: точное выравнивание кадра по всем осям.

точное выравнивание кадра по всем осям. Макросъёмка: тонкая настройка положения камеры для точной фокусировки.

тонкая настройка положения камеры для точной фокусировки. Студийная работа: стабильное позиционирование для предметной и портретной съёмки.

стабильное позиционирование для предметной и портретной съёмки. Панорамная съёмка: плавное вращение и точное совмещение кадров.

Ключевые особенности

Три независимые оси: раздельное управление горизонтальным, вертикальным и наклонным положением камеры.

раздельное управление горизонтальным, вертикальным и наклонным положением камеры. Площадка Arca-Swiss: быстрая установка и снятие камеры, совместимость с большинством штативных систем.

быстрая установка и снятие камеры, совместимость с большинством штативных систем. Плавный ход: точная настройка положения без рывков.

точная настройка положения без рывков. Надёжная фиксация: фиксирующие винты на каждой оси.

фиксирующие винты на каждой оси. Алюминиевая конструкция: лёгкая и прочная.

лёгкая и прочная. Универсальность: подходит для большинства камер и объективов.

Технические характеристики

Тип: трёхосная 3D-голова

трёхосная 3D-голова Бренд: Benro

Benro Модель: HD2A

HD2A Тип площадки: Arca-Swiss (быстросъёмная)

Arca-Swiss (быстросъёмная) Крепление к штативу: резьба 3/8"

резьба 3/8" Материал: алюминиевый сплав

алюминиевый сплав Применение: пейзаж, архитектура, макро, студия

Как использовать 3D-голову

Установка на штатив: закрепите голову на штативе через резьбу 3/8". Крепление камеры: зафиксируйте камеру на быстросъёмной площадке Arca-Swiss. Регулировка осей: поочерёдно настраивайте горизонтальное, вертикальное и наклонное положение камеры. Фиксация: затяните винты на каждой оси для надёжной фиксации. Съёмка: используйте точное позиционирование для идеального кадра.

Преимущества использования

Точность: три независимые оси для тонкой настройки кадра.

три независимые оси для тонкой настройки кадра. Стабильность: надёжная фиксация предотвращает смещение.

надёжная фиксация предотвращает смещение. Универсальность: подходит для различных жанров съёмки.

подходит для различных жанров съёмки. Совместимость: площадка Arca-Swiss для быстрой установки камеры.

Совместимость с оборудованием

Штативы: с креплением 3/8".

с креплением 3/8". Камеры: беззеркальные, зеркальные, компактные камеры.

беззеркальные, зеркальные, компактные камеры. Площадки: совместима с быстросъёмными площадками Arca-Swiss.

Уход и хранение