Технические характеристики:
- материал – алюминий
- длина, см – 60
- вес, кг – 1,2
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 131DB – горизонтальная штанга, устанавливается на центральную колонну штатива с резьбой 3/8 дюйма. Она позволяет вести съемку прямо вниз, на землю. Для установки камер предусмотрены винты на 1/4 дюйма с одной стороны и 3/8 дюйма с другой. Длина штанги, см – 60.
Технические характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Osram (64516) 230V GX6.35 300W – одноцокольная галогенная студийная лампа мощностью 300 Вт. Применяется, как пилотная лампа для приборов Hensel Expert и многих других.
Fotokvant P100 – быстросъемный адаптер для крепления камеры к штативу, имеет двухступенчатую систему Quick Release.
Изготовлен из алюминия. Снизу предусмотрена стандартная резьба 3/8" (мама) + установленный переходник 1/4" (мама). На верхней части имеется винт 1/4" (папа), обеспечивающий совместимость с большинством современных камер.