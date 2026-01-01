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Manfrotto 131DB горизонтальная штанга

Manfrotto 131DB горизонтальная штанга

Manfrotto
Артикул: OLE-1229

Manfrotto 131DB – горизонтальная штанга, устанавливается на центральную колонну штатива с резьбой 3/8 дюйма. Она позволяет вести съемку прямо вниз, на землю. Для установки камер предусмотрены винты на 1/4 дюйма с одной стороны и 3/8 дюйма с другой. Длина штанги, см – 60.

Описание

Технические характеристики:

  • материал – алюминий
  • длина, см – 60
  • вес, кг – 1,2

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