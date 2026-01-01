Артикул: OLE-1229

Manfrotto 131DB – горизонтальная штанга, устанавливается на центральную колонну штатива с резьбой 3/8 дюйма. Она позволяет вести съемку прямо вниз, на землю. Для установки камер предусмотрены винты на 1/4 дюйма с одной стороны и 3/8 дюйма с другой. Длина штанги, см – 60.