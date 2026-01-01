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Kupo KS-097 Baby ballhead adapter w/ 3/8" tap адаптер для шаровой головки

Kupo KS-097 Baby ballhead adapter w/ 3/8" tap адаптер для шаровой головки

Kupo
Артикул: DAN-3453

Адаптер Kupo KS-097 Baby ballhead adapter w/ 3/8" tap для шаровой головки.

Адаптер оснащенный гнездом 16 мм (мама) и цилиндром с внешним диаметром 28 мм (папа), для установки шаровой головы с резьбовым креплением 3/8" на крепежное оборудование с винтом 5/8" (16 мм), штифтом baby stud или приемным гнездом junior receiver диаметром 1 1/8" (28 мм). Благодаря компактному размеру и легкому алюминию это приспособление удобно брать с собой для съемок на выезде.

Описание

Kupo KS-097 Baby ballhead adapter w/ 3/8" tap адаптер для шаровой головки

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