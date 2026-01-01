Kupo KS-097 Baby ballhead adapter w/ 3/8" tap адаптер для шаровой головки

Kupo KS094 Grip Arm Support-Silver - адаптер для крепления оборудования.
Адаптер Вaby stud, загнутый под углом 90 градусов. Изготовлен из стали. Цвет - серебро.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Адаптер Kupo KS-097 Baby ballhead adapter w/ 3/8" tap для шаровой головки.
Адаптер оснащенный гнездом 16 мм (мама) и цилиндром с внешним диаметром 28 мм (папа), для установки шаровой головы с резьбовым креплением 3/8" на крепежное оборудование с винтом 5/8" (16 мм), штифтом baby stud или приемным гнездом junior receiver диаметром 1 1/8" (28 мм). Благодаря компактному размеру и легкому алюминию это приспособление удобно брать с собой для съемок на выезде.
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Kupo KS094 Grip Arm Support-Silver - адаптер для крепления оборудования.
Адаптер Вaby stud, загнутый под углом 90 градусов. Изготовлен из стали. Цвет - серебро.
Fotokvant LSB-10 - наклонная стойка-журавль, длина - 300 см. Алюминиевая комбинированная стойка-журавль предназначена для установки осветительных приборов и является универсальным приспособлением, которое идеально подходит для установки студийной системы освещения. С его помощью можно поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении. Максимальная рабочая высота - 300 см, минимальная - 132 см, длина журавля - 110 см, количество секций - 4. Крепление стандартное - 1/4 и 3/8 дюйма. Максимальная нагрузка - 5 кг. Вес - 3 кг.
Kupo 5/8" Male adaptor for 4 ways clamp – штифт 5/8 дюйма (16 мм) переходник с внешней резьбой. Длина 66 мм.
FUJIMI FCL-BH1 – прищепка фотографическая с шаровой головой. Специально разработанная металлическая клипса предназначена для крепления большинства камер практически в любом месте фотостудии. Дает большую гибкость и свободу в креплении оборудования. Зажим может использоваться на стойках, ручках держателей или для поддержки фона. Внутренняя часть клипсы прорезиненная и безопасна для студийных аксессуаров.
Кран (журавль) Falcon Eyes LSB-2JS – предназначен для установки осветительных приборов Falcon Eyes LSB-2JS и является универсальным краном, идеально подходящим для установки студийной системы освещения. С его помощью можно поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении.
Fotokvant R5-6090 – отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет).
Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер, см – 60x90.