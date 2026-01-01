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GreenBean TrackMaster 02 ролики для штатива и стоек

GreenBean TrackMaster 02 ролики для штатива и стоек

GreenBean
Артикул: OLE-0344

GreenBean TrackMaster 02 – удобная и крепкая тележка для штативных треног, диаметр колес 100 мм, длина лапы – 50 см. Колеса оборудованы тормозной системой. Модель имеет регулируемую длину зажимов ножек штатива. Максимальная нагрузка на три опоры составляет 80 кг.

Описание

Технические характеристики:

  • диаметр колес, мм – 100
  • радиус тележки, см – 50
  • нагрузка, кг – 80
  • тормоз на колесах – есть

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