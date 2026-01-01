GreenBean TrackMaster 02 ролики для штатива и стоек

Технические характеристики:
- диаметр колес, мм – 100
- радиус тележки, см – 50
- нагрузка, кг – 80
- тормоз на колесах – есть
Москва
Малая Семеновская 3с6
GreenBean TrackMaster 02 – удобная и крепкая тележка для штативных треног, диаметр колес 100 мм, длина лапы – 50 см. Колеса оборудованы тормозной системой. Модель имеет регулируемую длину зажимов ножек штатива. Максимальная нагрузка на три опоры составляет 80 кг.
Технические характеристики:
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