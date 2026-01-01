Manfrotto MB MBAG120PN TRIPOD BAG PADDED 120PN чехол для штатива

Арт. OLE-0759

Manfrotto LBAG90 – удобный и прочный чехол длиной 90 см для хранения и переноски стоек. Изготовлен из прочного влагостойкого материала, оснащен противоударными прокладками. Вмещает в себя три стойки типа 1052 или аналогичных. Для удобного размещения оборудования у чехла предусмотрена молния, а для переноски – плечевой ремень с регулировкой длины. Внешние размеры, см – 12,5х90х16, внутренние, см – 11х88х16.