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-7 %
Manfrotto MB MBAG120PN TRIPOD BAG PADDED 120PN чехол для штатива

Manfrotto MB MBAG120PN TRIPOD BAG PADDED 120PN чехол для штатива

Manfrotto
Артикул: NVF-2533

Manfrotto MBAG120PN TRIPOD BAG PADDED 120PN - Чехол для штатива.

Длина 120 см, с уплотнителем, толстые стенки

Описание

 

 

Штативы

Штативные головки
Без головки400405410229

MH057M0, MH057M0-RC4, MH057M0-Q5

Manfrotto 058B++++++
Manfrotto 161MK2B+     

Характеристики:

Внешний верхний диаметр
25 см
Внешний диаметр
20 см
Внешняя длина
120 см
Внутренний верхний диаметр
23 см
Внутренний диаметр
18 см
Внутренняя длина
115 см
Масса
1.17 кг

 

Материал и цвет
Красная окантовка Текстиль Черный

 

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