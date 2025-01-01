images
Hensel (33504) рефлектор 7" для моноблоков ЕН

Hensel
Артикул: NVF-1322

Hensel 7" (33504) – стандартный рефлектор с возможностью установки сотовых решеток, шторок и прочих аксессуаров. Обеспечивает возможность точного и эффективного управления светом. Высокое качество изготовления обеспечивает надежность и удобство в работе. Покрытие серебристое, рельефное.

Байонет Hensel. Длина – 17 см, угол направленности 70 град.

Характеристики:

  • возможность установки сотовых решеток – есть
  • покрытие – серебристое, рельефное
  • угол направленности – 70 град.

 

