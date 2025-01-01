Hensel (33504) рефлектор 7" для моноблоков ЕН

Hensel 87 (33087) – специальная насадка-рефлектор для EH-серии, предназначенная для ограничения светового потока или его отражения в направлении объекта. Рекомендуется использовать с зонтами.
Байонет – Hensel.
Hensel 7" (33504) – стандартный рефлектор с возможностью установки сотовых решеток, шторок и прочих аксессуаров. Обеспечивает возможность точного и эффективного управления светом. Высокое качество изготовления обеспечивает надежность и удобство в работе. Покрытие серебристое, рельефное.
Байонет Hensel. Длина – 17 см, угол направленности 70 град.
Характеристики:
Hensel Radio Flash Trigger 333950 – четырехканальный радиопускатель, позволяет управлять срабатыванием импульсных осветителей, устанавливать мощность их работы и режим пилотного света. Рассчитан на работу с радиоприемником Hensel 333951. Синхронизация 1/250 секунды. Может управлять регулировкой мощности на приборах серии Plus. Вес – 50 г, размеры – 55x63x48 см.
Manfrotto MBAG120PN TRIPOD BAG PADDED 120PN - Чехол для штатива.
Длина 120 см, с уплотнителем, толстые стенки
GreenBean TrackMaster 02 – удобная и крепкая тележка для штативных треног, диаметр колес 100 мм, длина лапы – 50 см. Колеса оборудованы тормозной системой. Модель имеет регулируемую длину зажимов ножек штатива. Максимальная нагрузка на три опоры составляет 80 кг.
Hensel 9750 – комплект цветных фолиевых фильтров включает 6 цветных и 4 диффузных. Предназначен для работы с семидюймовыми рефлекторами и шторками.
Falcon Eyes B-80 – генератор пузырей для создания спецэффекта в студии или на выездной фотосессии. Может быть установлен на стойку или подвешиваться к потолку. Выполнен в металлическом корпусе, предусмотрена возможность изменения угла наклона.
Hensel (156) – рефлектор для подсветки фона. Внутренняя поверхность белая. Создает равномерное световое пятно, препятствуя попаданию лишнего света в объектив. Предназначен для работы с моноблоками Hensel серии ЕН.
Байонет Hensel.
Fotokvant SB-150HE - октобокс диаметром 150 см с адаптером Hensel.
Это стандартный восьмиугольный софтбокс (октобокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.
