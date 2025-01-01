Hensel (33504) рефлектор 7" для моноблоков ЕН

Арт. NVF-632

до конца распродажи 11 дн

Falcon Eyes B-80 – генератор пузырей для создания спецэффекта в студии или на выездной фотосессии. Может быть установлен на стойку или подвешиваться к потолку. Выполнен в металлическом корпусе, предусмотрена возможность изменения угла наклона.