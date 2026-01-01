Phottix (63710) четырехсторонние рельсы для макрофокусировки SLR-камер

Описание

Рельсы устанавливаются на штативную голову, а сама камера монтируется на рельсы. Вращением больших регуляторов рейки перемещаются в перпендикулярных горизонтальных плоскостях. Таким образом есть возможность и компоновать кадр, и фокусироваться. Малые регуляторы предназначены для калибровки плавности перемещения, также с их помощью можно полностью зафиксировать рельсы в определенном положении.