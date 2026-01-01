images
Phottix (63710) четырехсторонние рельсы для макрофокусировки SLR-камер

Phottix (63710) четырехсторонние рельсы для макрофокусировки SLR-камер

Phottix
Артикул: NVF-747

Phottix (63710) – четырехсторонние двухуровневые макрорельсы для SLR-фотоаппаратов. Предназначены для точной фокусировки при макросъемке со штатива.

Рельсы полностью выполнены из металла, за исключением деталей, не несущих нагрузки, очень надежны и рассчитаны на длительную эксплуатацию в походных условиях.

Описание

Рельсы устанавливаются на штативную голову, а сама камера монтируется на рельсы. Вращением больших регуляторов рейки перемещаются в перпендикулярных горизонтальных плоскостях. Таким образом есть возможность и компоновать кадр, и фокусироваться. Малые регуляторы предназначены для калибровки плавности перемещения, также с их помощью можно полностью зафиксировать рельсы в определенном положении.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Grifon CL-C47 зажим-клипса
Арт. NVF-6401
Grifon CL-C47 зажим-клипса
Наличие
в наличии 4-10 шт

Grifon CL-C47 – зажим-клипса для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.

210 ₽
В корзину
-12 %
Grifon CB-01 зажим с адаптером
Grifon CB-01 зажим с адаптером
Grifon CB-01 зажим с адаптером
Арт. NVF-2360
Grifon CB-01 зажим с адаптером
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 5 дн, 16 ч

Grifon CB-01 – зажим для использования при сборке конструкций для установки осветительных приборов и систем. Зажим изготовлен из стального сплава черного цвета, также используется для установки на трубы легких камер. Адаптер - 16 мм, резьба на адаптере 1/4".

-11.54 %520 ₽
460 ₽
В корзину

Видео

Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 1
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 1
Фотосъемка бутылки вина и стеклянного бокала в домашних условиях
Фотосъемка бутылки вина и стеклянного бокала в домашних условиях
Matthieu Ricard: философские фотографии или философия фотографии
Matthieu Ricard: философские фотографии или философия фотографии
Свадебная фотосъемка. Фотография помолвки
Свадебная фотосъемка. Фотография помолвки
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.