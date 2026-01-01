Manfrotto 410PL ACCESSORY PLATE алюминиевая быстросъемная площадка для штативной головы

Manfrotto 237 – чрезвычайно прочный гибкий держатель из латуни.
Используется для крепления при съемке в ограниченном пространстве. Длина – 55 см, нагрузка – до 0,5 кг. Вес - 0,45 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto ACCESSORY PLATE 1/4 3/8"F/410 – площадка с внешними винтами 1/4 дюйма и 3/8 дюйма для штативных голов Manfrotto 498RC4, 405, 410, 808RC4, MH057M0-RC4, 468MGRC4, MH055M0-RC4.
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Manfrotto 237 – чрезвычайно прочный гибкий держатель из латуни.
Используется для крепления при съемке в ограниченном пространстве. Длина – 55 см, нагрузка – до 0,5 кг. Вес - 0,45 кг.
Вес груза – 4 кг. Противовес используется со штангами диаметром до 35 мм.
Manfrotto 410 – компактная трехосная штативная головка для крепления фото- и видеокамер весом до 5 кг. Обеспечивает вращение в горизонтальной плоскости на 360 градусов. Быстросъемная площадка с резьбой 1/4" и 3/8" подходит для установки 35-мм и среднеформатных камер. Пузырьковый уровень и механизм точного позиционирования по трем направлениям: панорамирование, фронтальный и боковой наклоны.
Kupo KS-017 универсальный адаптер 5/8".
Адаптер 16 мм. С одной стороны резьба 1/4 дюйма, а с другой – 3/8 дюйма.
Manfrotto 055 ALU 3-S MT055XPRO3 – трехсекционный алюминиевый трипод для фото- или видеокамеры с расширенной возможностью легкой, оперативной работы с центральной колонной.
Так же улучшена эргономика углового механизма выпуска ноги и «быстрых замков» ног штатива.