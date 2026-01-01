Manfrotto 410PL ACCESSORY PLATE алюминиевая быстросъемная площадка для штативной головы

Арт. OLE-0813

Manfrotto 410 – компактная трехосная штативная головка для крепления фото- и видеокамер весом до 5 кг. Обеспечивает вращение в горизонтальной плоскости на 360 градусов. Быстросъемная площадка с резьбой 1/4" и 3/8" подходит для установки 35-мм и среднеформатных камер. Пузырьковый уровень и механизм точного позиционирования по трем направлениям: панорамирование, фронтальный и боковой наклоны.