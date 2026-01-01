images
Manfrotto 410PL ACCESSORY PLATE алюминиевая быстросъемная площадка для штативной головы

Manfrotto 410PL ACCESSORY PLATE алюминиевая быстросъемная площадка для штативной головы

Manfrotto
Артикул: NVF-2587

Manfrotto ACCESSORY PLATE 1/4 3/8"F/410 – площадка с внешними винтами 1/4 дюйма и 3/8 дюйма для штативных голов Manfrotto 498RC4, 405, 410, 808RC4, MH057M0-RC4, 468MGRC4, MH055M0-RC4.

Описание

Manfrotto 410PL ACCESSORY PLATE алюминиевая быстросъемная площадка для штативной головы

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Manfrotto 237 гибкий держатель
Арт. DAN-0253
Manfrotto 237 гибкий держатель
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto 237 – чрезвычайно прочный гибкий держатель из латуни.

Используется для крепления при съемке в ограниченном пространстве. Длина – 55 см, нагрузка – до 0,5 кг. Вес - 0,45 кг.

6 290 ₽
В корзину
Falcon Eyes W-48 груз противовес
Арт. VBR-203
Falcon Eyes W-48 груз противовес
Наличие
более 10 шт

Вес груза – 4 кг. Противовес используется со штангами диаметром до 35 мм.

2 380 ₽
В корзину
Manfrotto 410 редукторная 3D-голова для штатива
Manfrotto 410 редукторная 3D-голова для штатива
Manfrotto 410 редукторная 3D-голова для штатива
Арт. OLE-0813
Manfrotto 410 редукторная 3D-голова для штатива
Наличие
в наличии 4-10 шт

Manfrotto 410 – компактная трехосная штативная головка для крепления фото- и видеокамер весом до 5 кг. Обеспечивает вращение в горизонтальной плоскости на 360 градусов. Быстросъемная площадка с резьбой 1/4" и 3/8" подходит для установки 35-мм и среднеформатных камер. Пузырьковый уровень и механизм точного позиционирования по трем направлениям: панорамирование, фронтальный и боковой наклоны.

56 890 ₽
В корзину
Kupo KS-017 универсальный адаптер 5/8&quot;
Арт. DAN-8975
Kupo KS-017 универсальный адаптер 5/8"
Наличие
более 10 шт

Kupo KS-017 универсальный адаптер 5/8".

Адаптер 16 мм. С одной стороны резьба 1/4 дюйма, а с другой – 3/8 дюйма.

790 ₽
В корзину
Manfrotto 055 ALU 3-S MT055XPRO3 штатив для фото- или видеокамеры
Арт. NVF-1403
Manfrotto 055 ALU 3-S MT055XPRO3 штатив для фото- или видеокамеры
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto 055 ALU 3-S MT055XPRO3 – трехсекционный алюминиевый трипод для фото- или видеокамеры с расширенной возможностью легкой, оперативной работы с центральной колонной.

Так же улучшена эргономика углового механизма выпуска ноги и «быстрых замков» ног штатива.

54 490 ₽
В корзину

Видео

Франтишек Дртикол
Франтишек Дртикол
Видеообзор &quot;Какие виды отражателей бывают и как избежать ошибок при работе с лайт-диском&quot;
Видеообзор "Какие виды отражателей бывают и как избежать ошибок при работе с лайт-диском"
Вводный урок студийной фотосъемки часов с использованием базового начального оборудования
Вводный урок студийной фотосъемки часов с использованием базового начального оборудования
Обзор гибких светодиодных осветителей Falcon Eyes серии FlexLight
Обзор гибких светодиодных осветителей Falcon Eyes серии FlexLight
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.