Kupo KS-023 3/8’’ head mounting plate w/ 5/8’’ stud. крепежная площадка для головки со штифтом 5/8

Арт. NVF-9520

Kupo KS024 1/4’’ head mounting plate w/5/8’’ stud - крепежная площадка для зажима Convi Clamp.

Крепежная площадка для установки головки или других аксессуаров с внутренней резьбой 1/4'' в зажим Convi Clamp или другое оборудование с приемным отверстием Вaby receiver. Изготовлена из алюминия.