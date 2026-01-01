Kupo KS-023 3/8’’ head mounting plate w/ 5/8’’ stud. крепежная площадка для головки со штифтом 5/8

Falcon Eyes WB-1200 – перекладина настенная (журавль-турник).
Перекладина предназначена для установки осветительного оборудования, имеет установочный адаптер 5/8" с винтами 1/4" и 3/8".
Москва
Малая Семеновская 3с6
Крепежная площадка Kupo KS-023 3/8" head mounting plate w/ 5/8" stud. для головки со штифтом 5/8".
Круглая плоская площадка для установки головы или других аксессуаров с внутренней резьбой 3/8'' (16 мм) в зажим Convi Clamp или другое оборудование с приемным отверстием baby receiver.
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Falcon Eyes WB-1200 – перекладина настенная (журавль-турник).
Перекладина предназначена для установки осветительного оборудования, имеет установочный адаптер 5/8" с винтами 1/4" и 3/8".
Fotokvant HB-05 - шаровая голова с быстросъемной площадкой.
Голова совместима с системой Arca Swiss. Выполнена из анодированного алюминия и характеризуется очень плавным ходом. Предназначена для использования с камерами весом до 5 килограмм.
Kupo KS024 1/4’’ head mounting plate w/5/8’’ stud - крепежная площадка для зажима Convi Clamp.
Крепежная площадка для установки головки или других аксессуаров с внутренней резьбой 1/4'' в зажим Convi Clamp или другое оборудование с приемным отверстием Вaby receiver. Изготовлена из алюминия.