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Kupo KS-023 3/8’’ head mounting plate w/ 5/8’’ stud. крепежная площадка для головки со штифтом 5/8

Kupo KS-023 3/8’’ head mounting plate w/ 5/8’’ stud. крепежная площадка для головки со штифтом 5/8

Kupo
Артикул: DAN-3454

Крепежная площадка Kupo KS-023 3/8" head mounting plate w/ 5/8" stud. для головки со штифтом 5/8".

Круглая плоская площадка для установки головы или других аксессуаров с внутренней резьбой 3/8'' (16 мм) в зажим Convi Clamp или другое оборудование с приемным отверстием baby receiver.

Описание

Kupo KS-023 3/8’’ head mounting plate w/ 5/8’’ stud. крепежная площадка для головки со штифтом 5/8

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