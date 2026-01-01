Характеристики:
- Материал - алюминий, латунь
- Цвет - серебристый/желтый
- Крепление - винт 1/4" и студийный палец 5/8" (16 мм)
- Диаметр пластины 60 мм
- Вес 100 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KS024 1/4’’ head mounting plate w/5/8’’ stud - крепежная площадка для зажима Convi Clamp.
Крепежная площадка для установки головки или других аксессуаров с внутренней резьбой 1/4'' в зажим Convi Clamp или другое оборудование с приемным отверстием Вaby receiver. Изготовлена из алюминия.
Характеристики:
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