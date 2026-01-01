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Kupo KS024 1/4’’ head mounting plate w/ 5/8’’ stud крепежная площадка

Kupo KS024 1/4’’ head mounting plate w/ 5/8’’ stud крепежная площадка

Kupo
Артикул: NVF-9520

Kupo KS024 1/4’’ head mounting plate w/5/8’’ stud - крепежная площадка для зажима Convi Clamp.

Крепежная площадка для установки головки или других аксессуаров с внутренней резьбой 1/4'' в зажим Convi Clamp или другое оборудование с приемным отверстием Вaby receiver. Изготовлена из алюминия.

Описание

Характеристики:

  • Материал - алюминий, латунь
  • Цвет - серебристый/желтый
  • Крепление - винт 1/4" и студийный палец 5/8" (16 мм)
  • Диаметр пластины 60 мм
  • Вес 100 г

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