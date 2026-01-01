Fujimi FJBH-Z1 z-образная штативная головка

Складная голова с установленной на нее фотокамерой позволяет свободно менять угол во время съемки. Голова может использоваться со штативом, рельсами, стабилизатором и другими устройствами. Площадка оснащена противоскользящей поверхностью, а также имеет резиновые ножки в нижней части. Она изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава, обладающего легким весом и антикоррозийными свойствами, а благодаря высокой жесткость сплава имеет большую грузоподъемность.
Характеристики:
- материал – алюминий
- максимальная нагрузка, кг – 3
- вес, кг – 0,43
- высота в сложенном состоянии, см – 2,35
- высота в развернутом состоянии, см – 9,5
- крепление к штативу – 3/8, 1/4
- крепление камеры – 1/4
- регулировка при съемке – да
- уровень – пузырьковый