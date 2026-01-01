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Fujimi FJBH-Z1 z-образная штативная головка
Fujimi FJBH-Z1 z-образная штативная головка
Fujimi FJBH-Z1 z-образная штативная головка
Fujimi FJBH-Z1 z-образная штативная головка

Fujimi FJBH-Z1 z-образная штативная головка

Fujimi
Артикул: NVF-8993

Fujimi FJBH-Z1 – складная z-образная штативная голова.



Описание

Складная голова с установленной на нее фотокамерой позволяет свободно менять угол во время съемки. Голова может использоваться со штативом, рельсами, стабилизатором и другими устройствами. Площадка оснащена противоскользящей поверхностью, а также имеет резиновые ножки в нижней части. Она изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава, обладающего легким весом и антикоррозийными свойствами, а благодаря высокой жесткость сплава имеет большую грузоподъемность.

Характеристики:

  • материал – алюминий
  • максимальная нагрузка, кг – 3
  • вес, кг – 0,43
  • высота в сложенном состоянии, см – 2,35
  • высота в развернутом состоянии, см – 9,5
  • крепление к штативу – 3/8, 1/4
  • крепление камеры – 1/4
  • регулировка при съемке – да
  • уровень – пузырьковый

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