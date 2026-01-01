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Manfrotto 394 адаптер с быстросъемной площадкой

Manfrotto 394 адаптер с быстросъемной площадкой

Manfrotto
Артикул: OLE-0761

Manfrotto 394 – адаптер с быстросъемной площадкой 410PL для штативных головок Manfrotto. Идеален для использования с видео- и цифровыми зеркальными камерами, или зрительными трубами. Оснащен двумя пузырьковыми уровнями. Адаптер позволяет осуществить быстрый монтаж и демонтаж камеры на штатив.

Описание

Manfrotto 394 адаптер с быстросъемной площадкой

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