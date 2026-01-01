Быстросъемная площадка QZSD Q66 для штативов Q301.
Быстросъемная площадка предназначена для оперативной замены оборудования на штативе, обеспечивает высокую скорость и удобство монтажа и демонтажа, а также гарантирует надежную фиксацию оборудования.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 394 – адаптер с быстросъемной площадкой 410PL для штативных головок Manfrotto. Идеален для использования с видео- и цифровыми зеркальными камерами, или зрительными трубами. Оснащен двумя пузырьковыми уровнями. Адаптер позволяет осуществить быстрый монтаж и демонтаж камеры на штатив.
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Быстросъемная площадка QZSD Q66 для штативов Q301.
Быстросъемная площадка предназначена для оперативной замены оборудования на штативе, обеспечивает высокую скорость и удобство монтажа и демонтажа, а также гарантирует надежную фиксацию оборудования.