Артикул: OLE-0761

Manfrotto 394 – адаптер с быстросъемной площадкой 410PL для штативных головок Manfrotto. Идеален для использования с видео- и цифровыми зеркальными камерами, или зрительными трубами. Оснащен двумя пузырьковыми уровнями. Адаптер позволяет осуществить быстрый монтаж и демонтаж камеры на штатив.