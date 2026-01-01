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Cullmann ALPHA AX652 площадка для штатива

Cullmann ALPHA AX652 площадка для штатива

Cullmann
Артикул: DAN-1195

Cullmann ALPHA AX652 - быстросъемная площадка для штативов.

Площадка системы QRC-System подходит для штативов Alpha 2300, Alpha 2500, Alpha 2800. Служит надежной базой при установке цифровых зеркальных и видео камер.

Описание

Cullmann ALPHA AX652 площадка для штатива

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