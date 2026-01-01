Cullmann ALPHA AX652 площадка для штатива

Гайка 1/4 дюйма Fotokvant FLH-71 для студийного оборудования. Стальная гайка для студийного оборудования со стандартной резьбой 1/4". Ну, вы же знаете как они теряются...
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Малая Семеновская 3с6
Cullmann ALPHA AX652 - быстросъемная площадка для штативов.
Площадка системы QRC-System подходит для штативов Alpha 2300, Alpha 2500, Alpha 2800. Служит надежной базой при установке цифровых зеркальных и видео камер.
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Гайка 1/4 дюйма Fotokvant FLH-71 для студийного оборудования. Стальная гайка для студийного оборудования со стандартной резьбой 1/4". Ну, вы же знаете как они теряются...
Fotokvant FLH-22 – винт для крепления камеры 1/4" на быстросъемную площадку штатива или монопода. Винт изготовлен из нержавеющей стали. Длина вала примерно 10 мм, резьбы – 5 мм. Общая длина (в том числе базы), мм – 13. Диаметр головки, мм – 12. Вес, г – 5.
Переходник предназначен для подключения беспроводных микрофонных систем к устройствам с USB Type-C разъемом.
Fotokvant P100 – быстросъемный адаптер для крепления камеры к штативу, имеет двухступенчатую систему Quick Release.
Изготовлен из алюминия. Снизу предусмотрена стандартная резьба 3/8" (мама) + установленный переходник 1/4" (мама). На верхней части имеется винт 1/4" (папа), обеспечивающий совместимость с большинством современных камер.
Fotokvant FLH-20 – металлический адаптер-переходник с двумя блокировочными кольцами. Предназначен для установки различного оборудования (например, вспышек или накамерного света) и аксессуаров на горячий башмак фотокамеры. Крепление 1/4". Высота, см – 2,6. Для крепления к фотокамерам Sony/Minolta потребуется приобрести дополнительный переходник.