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Benro B388 быстросъемная площадка для штативов T-800EX/T-880EX

Benro B388 быстросъемная площадка для штативов T-800EX/T-880EX

Benro
Артикул: NVF-8623

Benro B388 – быстросъемная площадка для штативов Benro T-800EX/T-880EX.

Описание

Benro B388 быстросъемная площадка для штативов T-800EX/T-880EX

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