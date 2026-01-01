Benro B388 быстросъемная площадка для штативов T-800EX/T-880EX

Арт. DAN-2433

Держатель для смартфона Fotokvant SM-CL7.

Универсальный держатель для смартфона имеет два резьбовых разъема для установки на штатив или селфи-палку. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 6 до 9,5 см.