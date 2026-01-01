Benro B388 быстросъемная площадка для штативов T-800EX/T-880EX

Держатель для смартфона Fotokvant SM-CL7.
Универсальный держатель для смартфона имеет два резьбовых разъема для установки на штатив или селфи-палку. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 6 до 9,5 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Benro B388 – быстросъемная площадка для штативов Benro T-800EX/T-880EX.
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Держатель для смартфона Fotokvant SM-CL7.
Универсальный держатель для смартфона имеет два резьбовых разъема для установки на штатив или селфи-палку. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 6 до 9,5 см.
Быстрораскладной софтбокс с зонтичным механизмом Fotokvant SBR-100100BW, размер - 100х100 см.
Раскладывается быстро как зонт, но в отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение и меньшие потери света. Софтбокс изготовлен из жаропрочной ткани, внешний цвет - черный, внутри - серебристый. Байонет - Bowens.