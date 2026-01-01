Benro ACSMSA быстросъемная площадка/держатель для смартфона Arca Smart Side Arm

Гибкий держатель Falcon Eyes PhoneHolder 160F для смартфона.
Держатель для смартфона шириной от 56 до 86 см. Оборудован подпружиненной лапкой, шаровым креплением, гибкой штангой, разъемом для холодного башмака и гнездо под винт 1/4". Вес - 0,1 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Универсальная быстроеъёмная площадка, которая разработана для одновременной работы с телефоном и камерой. Устанавливается на любые Arca-Swiss штативные головы. Винт со стандартной резьбой ¼ дюйма для крепления камеры.
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Гибкий держатель Falcon Eyes PhoneHolder 160F для смартфона.
Держатель для смартфона шириной от 56 до 86 см. Оборудован подпружиненной лапкой, шаровым креплением, гибкой штангой, разъемом для холодного башмака и гнездо под винт 1/4". Вес - 0,1 кг.
GreenBean GB-BP 230 – аккумуляторный литий-ионный блок GB-BP 230 оснащен контроллером питания и светодиодной индикацией заряда батареи, емкость батарейного блока 15600 мАч / 230,8 Вт/ч.