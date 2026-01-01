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Benro ACSMSA быстросъемная площадка/держатель для смартфона Arca Smart Side Arm
Benro ACSMSA быстросъемная площадка/держатель для смартфона Arca Smart Side Arm
Benro ACSMSA быстросъемная площадка/держатель для смартфона Arca Smart Side Arm
Benro ACSMSA быстросъемная площадка/держатель для смартфона Arca Smart Side Arm
Benro ACSMSA быстросъемная площадка/держатель для смартфона Arca Smart Side Arm
Benro ACSMSA быстросъемная площадка/держатель для смартфона Arca Smart Side Arm
Benro ACSMSA быстросъемная площадка/держатель для смартфона Arca Smart Side Arm
Benro ACSMSA быстросъемная площадка/держатель для смартфона Arca Smart Side Arm
Benro ACSMSA быстросъемная площадка/держатель для смартфона Arca Smart Side Arm
Benro ACSMSA быстросъемная площадка/держатель для смартфона Arca Smart Side Arm
Benro ACSMSA быстросъемная площадка/держатель для смартфона Arca Smart Side Arm

Benro ACSMSA быстросъемная площадка/держатель для смартфона Arca Smart Side Arm

Benro
Артикул: DAN-8280

Универсальная быстроеъёмная площадка, которая разработана для одновременной работы с телефоном и камерой. Устанавливается на любые Arca-Swiss штативные головы. Винт со стандартной резьбой ¼ дюйма для крепления камеры.

Описание

Benro ACSMSA быстросъемная площадка/держатель для смартфона Arca Smart Side Arm

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