GreenBean GB-BP 230 аккумулятор V-mount

Аккумуляторный блок PowerPack GB-BP 230 высокой мощности изготовлен на основе литий-ионных компонентов и оснащен контроллером питания со светодиодной индикацией заряда батареи. Выход D-Tap позволяет подключать дополнительные приборы (накамерный свет, микрофоны, мониторы и т.д.).

Аккумулятор PowerPack GB-BP 230 с креплением V-Mount совместим с оборудованием торговой марки GreenBean.

