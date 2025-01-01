GreenBean GB-BP 230 аккумулятор V-mount

Зарядное устройство Godox UC46 USB для WB400P, WB87, WB26.
Сетевое зарядное устройство для зарядки трех видов аккумуляторов WB400P, WB87, WB26 для вспышек Godox серии AD400Pro, AD600, AD600Pro.
GreenBean GB-BP 230 – аккумуляторный литий-ионный блок GB-BP 230 оснащен контроллером питания и светодиодной индикацией заряда батареи, емкость батарейного блока 15600 мАч / 230,8 Вт/ч.
Аккумулятор PowerPack GB-BP 230 с креплением V-Mount совместим с оборудованием торговой марки GreenBean.
Аккумуляторный блок PowerPack GB-BP 230 высокой мощности изготовлен на основе литий-ионных компонентов и оснащен контроллером питания со светодиодной индикацией заряда батареи. Выход D-Tap позволяет подключать дополнительные приборы (накамерный свет, микрофоны, мониторы и т.д.).
Аккумулятор GreenBean GB-BP 300.
Аккумулятор емкостью 20100 мАч с креплением V-Mount. Рассчитан на подключение приборов потребляемой мощностью до 200 Вт. На аккумуляторе предусмотрен дополнительный разъем D-Tap.
