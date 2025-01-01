images
GreenBean GB-BP 230 аккумулятор V-mount
GreenBean
Артикул: NVF-6085

GreenBean GB-BP 230 – аккумуляторный литий-ионный блок GB-BP 230 оснащен контроллером питания и светодиодной индикацией заряда батареи, емкость батарейного блока 15600 мАч / 230,8 Вт/ч.

Описание

Аккумулятор PowerPack GB-BP 230 с креплением V-Mount совместим с оборудованием торговой марки GreenBean.

Аккумуляторный блок PowerPack GB-BP 230 высокой мощности изготовлен на основе литий-ионных компонентов и оснащен контроллером питания со светодиодной индикацией заряда батареи. Выход D-Tap позволяет подключать дополнительные приборы (накамерный свет, микрофоны, мониторы и т.д.).

Характеристики:

  • номинальное выходное напряжение – 14.8 В, 10 А
  • рабочее выходное напряжение, В – 12.4 - 16.8
  • напряжение заряда – 17.2 В, 2 А
  • емкость батарейного блока – 15000 мАч/230,8 Вт*ч
  • тип элементов – Li-ion
  • рекомендуемая потребляемая мощность подключаемых приборов, Вт – 100
  • тип крепления – V-mount
  • температура эксплуатации не более, град. C – +50
  • размеры, мм – 168x62x100
  • вес, г – 1320

