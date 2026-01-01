Manfrotto 241FB – вакуумная присоска для легких фото- и видеокамер. Диаметр помпового крепления, мм – 60, внешний винт – 3/8". Подходит для установки большинства головок Manfrotto.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 241S - вакуумная присоска.
Вакуумная присоска, диаметр 150 мм, со втулкой 16 мм. Применяется для установки оборудования на гладкие поверхности (стекло).
Допустимая нагрузка - 2 кг. Вес - 1,2 кг.
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Manfrotto 241FB – вакуумная присоска для легких фото- и видеокамер. Диаметр помпового крепления, мм – 60, внешний винт – 3/8". Подходит для установки большинства головок Manfrotto.
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