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Manfrotto 241S вакуумная присоска

Manfrotto 241S вакуумная присоска

Manfrotto
Артикул: NVF-9597

Manfrotto 241S - вакуумная присоска.

Вакуумная присоска, диаметр 150 мм, со втулкой 16 мм. Применяется для установки оборудования на гладкие поверхности (стекло).

Допустимая нагрузка - 2 кг. Вес - 1,2 кг.

Описание

Manfrotto 241S вакуумная присоска

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