Manfrotto 241S вакуумная присоска

Арт. DAN-1725

Дополнительный плашка-дефлектор Fotokvant SB-DEF для бьюти софтбоксов.

С этим дефлектором, установленным в центре, софтбокс превращается в прекрасную портретную тарелку и создает хорошие отражения в глазах при съемке портретов. Тарелка легко крепится всего одним винтом в центр октобокса. Внутренняя поверхность дефлектора создает мягкое рассеянное отражение. Используется с софтбоксами Fotokvant серии SB.