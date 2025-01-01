Cullmann штатив CONCEPT ONE 625

Артикул: OLE-0650

Cullmann CONCEPT ONE 625 – алюминиевый четырехсекционный штатив для фото- и видеокамер весом до 6 кг. Высота штатива варьируется от 17 до 157 см, длина в собранном виде – 44 см. Вес, кг – 1,57.