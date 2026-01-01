Weifeng WT-C500S карбоновый монопод

Три ножки снизу у основания придают приспособлению устойчивости, кроме того, на них можно наступить ногой при съемке видео для лучшей стабильности. Фиксация ноги осуществляется клипсовыми застежками.
Монопод комплектуется головой с длинной удобной ручкой и жидкостным демпфером, за счет чего обеспечивается плавная съемка.
Голова укомплектована быстросъемной площадкой с предохранителем. Голова может устанавливается непосредственно на опорные ножки для съемки с нижнего ракурса.
Характеристики:
- длина (в сложенном состоянии) - 76,5 см
- голова - видео
- максимальная нагрузка - 5 кг
- высота съемки - 190 см
- минимальная рабочая высота - 76 см
- вес - 2,09 кг
- количество секций - 4