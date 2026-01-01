Falcon Eyes CinemaPRO VM-1850 монопод
Falcon Eyes CinemaPRO VM-1850 монопод
Falcon Eyes CinemaPRO VM-1850 монопод
Falcon Eyes CinemaPRO VM-1850 монопод
Falcon Eyes CinemaPRO VM-1850 монопод
Falcon Eyes CinemaPRO VM-1850 монопод

Falcon Eyes CinemaPRO VM-1850 монопод

Falcon Eyes
Артикул: DAN-2236

Монопод Falcon Eyes CinemaPRO VM-1850 со съемной головой с жидкостным картриджем для съемки видео. Максимальная высота - 185 см, минимальная высота - 73 см, нагрузка - 5 кг, вес - 2,3 кг.

Профессиональный комплект для съемки видеороликов. Подойдет для требовательных фотографов и видеооператоров, которым необходим надежный монопод.

Описание

Трубы монопода изготовлены из анодированного алюминия. Профиль труб исключает прокручивание между секциями. Зажимные клипсы-замки изготовлены из прочного технополимера и надежно фиксирую секции монопода.

К основанию монопода крепится база с тремя складными металлическими ножками. Ножки обеспечивают надежную установку монопода на любой поверхности. Шаровое основание базы позволяет производить наклоны монопода на 15-градусный угол. Также в основании установлен специальный ограничитель для установления лимита угла наклона. База съемная, если в ней нет необходимости, ее можно легко открутить и установить вместо нее резиновый наконечник (в комплекте).

На трубе установлена накладка, которая позволяет использовать монопод в любых погодных условиях. Во время дождя руки не скользят по алюминию. В период низких температур можно пользоваться моноподом без перчаток.

Съемная голова с жидкостным картриджем обеспечит съемку с максимально плавной проводкой в режиме панорамы, а также наклоны по горизонтали и вертикали. В голове установлены независимые фиксаторы режимов. Удлиненная съемная площадка с противоскользящей вставкой позволить быстро и надежно установить камеру на монопод, а также отбалансировать камеру с любой оптикой. Пузырьковый уровень.

Технические характеристики:

  • комплектуется удобным чехлом для переноски и хранения.
  • технические характеристики:
  • максимальная высота, см - 185
  • минимальная высота, см - 73
  • длина в сложенном виде, см - 57
  • максимальная нагрузка, кг - 5
  • вес, кг - 2,3
  • материал - алюминий/технополимер

Комплектация

  • Чехол.

