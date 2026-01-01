Falcon Eyes CinemaPRO VM-1850 монопод

Описание

Трубы монопода изготовлены из анодированного алюминия. Профиль труб исключает прокручивание между секциями. Зажимные клипсы-замки изготовлены из прочного технополимера и надежно фиксирую секции монопода.

К основанию монопода крепится база с тремя складными металлическими ножками. Ножки обеспечивают надежную установку монопода на любой поверхности. Шаровое основание базы позволяет производить наклоны монопода на 15-градусный угол. Также в основании установлен специальный ограничитель для установления лимита угла наклона. База съемная, если в ней нет необходимости, ее можно легко открутить и установить вместо нее резиновый наконечник (в комплекте).

На трубе установлена накладка, которая позволяет использовать монопод в любых погодных условиях. Во время дождя руки не скользят по алюминию. В период низких температур можно пользоваться моноподом без перчаток.

Съемная голова с жидкостным картриджем обеспечит съемку с максимально плавной проводкой в режиме панорамы, а также наклоны по горизонтали и вертикали. В голове установлены независимые фиксаторы режимов. Удлиненная съемная площадка с противоскользящей вставкой позволить быстро и надежно установить камеру на монопод, а также отбалансировать камеру с любой оптикой. Пузырьковый уровень.

Технические характеристики: