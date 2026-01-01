Rekam RM-120 монопод-палка

Аккумулятор Fujimi FBLP-E10H для цифровых фото- и видеокамер.
Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 1100 мАч, совместим с фото камерами Canon использующими в своей работе акб. LP-E10.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Rekam RM-120 – любительский монопод, изготовлен из легких и высококачественных компонентов, покрыт специальным износостойким матово-черным материалом.
Легкий и компактный черный монопод отлично стабилизирует положение камеры во время фотосъемки. Малые размеры делают данную модель крайне удобной для выходов на природу и съемке в долгих путешествиях. Максимальная нагрузка составляет до 3 кг. Рабочая высота – 540–1710 мм, в сложенном виде – 540 мм. Модель имеет 4 секции, опора оснащена резиновым наконечником, что значительно упрощает работу. Вес монопода – 375 г.
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Аккумулятор Fujimi FBLP-E10H для цифровых фото- и видеокамер.
Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 1100 мАч, совместим с фото камерами Canon использующими в своей работе акб. LP-E10.
Fotokvant B-3W – надежная система для монтажа, подъема и хранения до 3-х рулонов бумажных фонов. Крепится на потолок или стену (крюки под 45°). Комплектуется держателями-гантелями, цепями и грузиками. Подходит для рулонов с внутренним диаметром 45–60 мм. Обеспечивает аккуратное скручивание фона и защиту от самопроизвольного разматывания.