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Rekam RM-120 монопод-палка
Rekam RM-120 монопод-палка
Rekam RM-120 монопод-палка
Rekam RM-120 монопод-палка
Rekam RM-120 монопод-палка
Rekam RM-120 монопод-палка

Rekam RM-120 монопод-палка

Rekam
Артикул: DAN-0566

Rekam RM-120 – любительский монопод, изготовлен из легких и высококачественных компонентов, покрыт специальным износостойким матово-черным материалом.

Легкий и компактный черный монопод отлично стабилизирует положение камеры во время фотосъемки. Малые размеры делают данную модель крайне удобной для выходов на природу и съемке в долгих путешествиях. Максимальная нагрузка составляет до 3 кг. Рабочая высота – 540–1710 мм, в сложенном виде – 540 мм. Модель имеет 4 секции, опора оснащена резиновым наконечником, что значительно упрощает работу. Вес монопода – 375 г.

Описание

Rekam RM-120 монопод-палка

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