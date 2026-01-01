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GrenBean HDV Elite 317 монопод для видеосъемки

GrenBean HDV Elite 317 монопод для видеосъемки

GreenBean
Артикул: OLE-0334

GrenBean HDV Elite 317 – алюминиевый монопод для видеосъемки с DSLR-фотокамерами весом до 3 кг. Съемная 2D-видеоголова с быстросъемной площадкой и пузырьковым уровнем оборудована механизмом демпфирования. Максимальная высота – 177 см.

Описание

Нога монопода состоит из 4 секций, которые соединяются цанговыми зажимами. Нижняя база, с тремя лапками, крепится к моноподу с помощью винта 3/8 дюйма через шарнирный узел. Он позволяет регулировать угол наклона монопода до 18 градусов, фиксировать вертикальное положение, а также осуществлять панорамирование на 360 градусов. Рукоятка изготовлена из вспененного материала. На ремне предусмотрен карабин для крепления на поясе. Монопод упакован в прочный чехол на молнии с антиударными стенками.
 
Технические характеристики:
  • максимальная нагрузка, кг – 3
  • демпфирование – жидкостное, по двум осям
  • диаметр основания головы, мм – 60
  • тип площадки – быстросъемная, подвижная, с винтом 1/4 дюйма
  • предохранитель от выскальзывания площадки – есть
  • пузырьковый уровень – есть
  • максимальная высота, см – 177
  • длина в сложенном состоянии, см – 68 
  • диаметр секций, мм – 31/28/25/22
  • материал штатива – алюминиевый сплав
  • материал зажимов фиксаторов штатива – алюминиевый сплав
  • количество секций – 4
  • температурный диапазон, С – от -20 до +70
  • вес штатива (с головой), кг – 1,44

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