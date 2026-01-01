GrenBean HDV Elite 317 монопод для видеосъемки

- максимальная нагрузка, кг – 3
- демпфирование – жидкостное, по двум осям
- диаметр основания головы, мм – 60
- тип площадки – быстросъемная, подвижная, с винтом 1/4 дюйма
- предохранитель от выскальзывания площадки – есть
- пузырьковый уровень – есть
- максимальная высота, см – 177
- длина в сложенном состоянии, см – 68
- диаметр секций, мм – 31/28/25/22
- материал штатива – алюминиевый сплав
- материал зажимов фиксаторов штатива – алюминиевый сплав
- количество секций – 4
- температурный диапазон, С – от -20 до +70
- вес штатива (с головой), кг – 1,44
Grifon BS-04 – система установки фона типа ворота для тяжелых (до 8 кг) фонов. Представляет из себя две стойки и телескопическую перекладину для установки фона. Максимальная высота стоек – 2,6 м. Длина в упаковке, см – 124.