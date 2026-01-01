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GreenBean HDV Elite 517С видеомонопод карбоновый
GreenBean HDV Elite 517С видеомонопод карбоновый
GreenBean HDV Elite 517С видеомонопод карбоновый
GreenBean HDV Elite 517С видеомонопод карбоновый
GreenBean HDV Elite 517С видеомонопод карбоновый
GreenBean HDV Elite 517С видеомонопод карбоновый
GreenBean HDV Elite 517С видеомонопод карбоновый
GreenBean HDV Elite 517С видеомонопод карбоновый

GreenBean HDV Elite 517С видеомонопод карбоновый

GreenBean
Артикул: DAN-3872

Видеомонопод GreenBean HDV Elite 517С карбоновый.

Карбоновый монопод со съемной видеоголовой (с жидкостным демпфированием) и предустановленным контрбалансом. Максимальная рабочая высота - 184 см, четыре секции с клипсовыми зажимами, съемное основание с шаровой головой, фиксируемые углы раскрытия ножек. Отдельно опору можно использовать как настольный штатив для фото/видеосъемки. Вес - 2,02 кг.

Описание

Монопод для работы с компактными профессиональными видеокамерами или DSLR. Имеет основание с шаровой опорой и тремя откидными ножками. Минимальная рабочая высота - 72 см. Длина в сложенном состоянии - 69 см. Для съемки с нижних точек можно переустановить голову на опору, ее можно также использовать, как настольный штатив с несъемной шаровой головой.

Жидкостная видеоголовка изготовлена из алюминиево-магниевого сплава, оборудована телескопической рукояткой, пузырьковым уровнем и быстросъемной площадкой с резиновыми противоскользящими накладками для установки камеры. Размер быстросъемной площадки (стандарт Манфротто) - 50х90 мм.

На голове предусмотрены фиксатор площадки и кнопка предохранителя. Для крепления камеры на площадке служат сменные винты 1/4" и 3/8". На левой стороне головы и на нижней ее части предусмотрены отверстия с резьбой 1/4" и 3/8", в которые можно установить дополнительное оборудование.

Зубчатая муфта крепления рукоятки управления камерой служит для быстрой и надежной фиксации рукоятки. Рукоятку можно установить как с правой, так и с левой стороны головки. Длина телескопической рукоятки регулируется от 24,5 до 36 см.

Диаметр секций монопода - 32/28/25/22 мм. При ослаблении клипсового фиксатора - возможна регулировка усилия зажима гайкой под шестигранный ключ. На верхней секции предусмотрены: накладка-рукав из вспененного материала для комфортного удержания монопода в холодное время года и кистевой ремень. На круглой площадка верхней базы находится (реверсивный) винт 1/4" - 3/8", на который крепится видеоголова, а при необходимости непосредственно камера. Для выставления камеры по горизонту, в основании головы имеется пузырьковый уровень.

Основание с шаровой головой с тремя откидными ножками крепится к нижней секции монопода с помощью винта 3/8". Шаровый шарнир позволяет регулировать угол наклона и фиксировать его, а также осуществлять панорамирование на 360 градусов. 

Быстрая фиксация в вертикальном положении осуществляется смещением втулки (на шарнире) в нижнее положение. Положение шарового шарнира также может быть зафиксировано под любым углом с помощью винтового зажима.

Для хранения и транспортировки предусмотрен прочный чехол на молнии с наплечным регулируемым ремнем и ручками.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка - 5 кг
  • количество секций - 4
  • диаметр трубок секций - 32/28/25/22 мм
  • максимальная высота - 184 см
  • минимальная высота - 72 см
  • длина в сложенном виде - 69 см
  • штативная голова - жидкостная 2D видеоголова, съемная
  • съемная рукоятка - есть
  • угол наклона камеры - -80/+90 град.
  • резьбовое крепление для камеры - 1/4", 3/8"
  • быстросъемная площадка - есть
  • пузырьковый уровень - есть
  • тип зажимов секций - клипсовые
  • вес – 2,02 кг

Комплектация

  • Монопод GreenBean HDV Elite 517С - 1 шт.
  • Шаровый опорный узел - 1 шт.
  • Чехол для переноски - 1 шт.
  • Набор шестигранных ключей для регулировки - 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации - 1 шт.

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