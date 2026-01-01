GreenBean HDV Elite 517С видеомонопод карбоновый

Описание

Монопод для работы с компактными профессиональными видеокамерами или DSLR. Имеет основание с шаровой опорой и тремя откидными ножками. Минимальная рабочая высота - 72 см. Длина в сложенном состоянии - 69 см. Для съемки с нижних точек можно переустановить голову на опору, ее можно также использовать, как настольный штатив с несъемной шаровой головой.

Жидкостная видеоголовка изготовлена из алюминиево-магниевого сплава, оборудована телескопической рукояткой, пузырьковым уровнем и быстросъемной площадкой с резиновыми противоскользящими накладками для установки камеры. Размер быстросъемной площадки (стандарт Манфротто) - 50х90 мм.

На голове предусмотрены фиксатор площадки и кнопка предохранителя. Для крепления камеры на площадке служат сменные винты 1/4" и 3/8". На левой стороне головы и на нижней ее части предусмотрены отверстия с резьбой 1/4" и 3/8", в которые можно установить дополнительное оборудование.

Зубчатая муфта крепления рукоятки управления камерой служит для быстрой и надежной фиксации рукоятки. Рукоятку можно установить как с правой, так и с левой стороны головки. Длина телескопической рукоятки регулируется от 24,5 до 36 см.

Диаметр секций монопода - 32/28/25/22 мм. При ослаблении клипсового фиксатора - возможна регулировка усилия зажима гайкой под шестигранный ключ. На верхней секции предусмотрены: накладка-рукав из вспененного материала для комфортного удержания монопода в холодное время года и кистевой ремень. На круглой площадка верхней базы находится (реверсивный) винт 1/4" - 3/8", на который крепится видеоголова, а при необходимости непосредственно камера. Для выставления камеры по горизонту, в основании головы имеется пузырьковый уровень.

Основание с шаровой головой с тремя откидными ножками крепится к нижней секции монопода с помощью винта 3/8". Шаровый шарнир позволяет регулировать угол наклона и фиксировать его, а также осуществлять панорамирование на 360 градусов.

Быстрая фиксация в вертикальном положении осуществляется смещением втулки (на шарнире) в нижнее положение. Положение шарового шарнира также может быть зафиксировано под любым углом с помощью винтового зажима.

Для хранения и транспортировки предусмотрен прочный чехол на молнии с наплечным регулируемым ремнем и ручками.

Характеристики: