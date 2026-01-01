Falcon Eyes Cinema VM-1650 видеомонопод для фото-видеосъемки

Описание

Монопод предназначен для стабилизации камеры при фото или видео съемке. Очень легкий и высокий - он удобен для работы с компактными профессиональными видеокамерами или DSLR. Монопод имеет в основании поддерживающую шаровую опору с тремя откидными ножками, что дает максимальную свободу управления камерой и позволяет оператору снимать качественное видео.

Видеоголова изготовлена из ABS пластика, оборудована рукояткой, пузырьковым уровнем и быстросъемной площадкой с резиновой противоскользящей накладкой и подпружиненным фиксатором. Размер быстросъемной площадки - 42х42 мм. На голове предусмотрены фиксатор площадки. Для крепления камеры на площадке служит винт 1/4". Дополнительно, видеоголова имеет возможность наклона на угол до 90 градусов и фиксации в выбранном положении при помощи винтового фиксатора.

Четыре секции монопода изготовлены из алюминия. Клипсовые зажимы из ABS пластика. Диаметр секций - 17, 20, 23, 27 мм. На верхней секции предусмотрены накладка-рукав из вспененного материала для комфортного удержания монопода в холодное время года и кистевой ремень для удобства удержания монопода рукой.

Нижнее основание с тремя откидными опорами крепится к моноподу через шаровый шарнирный узел, который позволяет регулировать угол наклона монопода. Быстрая фиксация в вертикальном положении осуществляется смещением резьбовой втулки (на шарнире) в нижнее положение.

Три откидные ножки монопода изготовлены из металла и снабжены фиксаторами и резиновыми опорами. На нижней секции предусмотрено отверстие с резьбой 3/8“ для съемной пятки (не входит в комплект), которая может служит опорой при использовании монопода со сложенными ножками.

Для хранения и транспортировки комплектуется чехлом.