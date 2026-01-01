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Slik Mini-Pro V штатив с головой

Slik Mini-Pro V штатив с головой

Slik
Артикул: NVF-2650

Штатив Slik Mini-Pro V – прочный двухсекционный мини-штатив поставляется в комплекте с двухполосной головой с длинной ручкой, которая делает установку и управление камерой более легкой и удобной. Модель подходит для путешественников, так как в собранном состоянии весит меньше килограмма.

Описание

Как и другие штативы серии Mini, эта модель имеет присоски в основании центральной колонки, за счет чего штатив может быть закреплен на окне или другой гладкой поверхности для фотосъемки, если камера весит не более 0,5 кг. 

Конструктивной особенностью штатива является наличие рычага-фиксатора головки, который позволяет, не трогая саму камеру, с удобством изменять ее положение. Главным образом модель предназначена для использования с компактной фототехникой, также возможно ее применение с 35-мм камерами весом до 1 кг. Основной областью применения штатива является макросъемка.

В рабочем состоянии максимальная высота штатива составляет 21 см, чего будет вполне достаточно для вышеперечисленных видов съемки. Кроме того, модель может с удобством использоваться для установки необходимого при фотосъемке дополнительного осветительного оборудования, например, работающих в системе вспышек.

Характеристики:

  • длина в сложенном состоянии, см – 20
  • максимальная рабочая высота с центральной штангой, см – 22
  • голова – в комплекте, 2 степени свободы
  • съемная площадка – нет
  • вес, кг – 0,34

Комплектация

   

 

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