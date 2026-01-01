Slik Mini-Pro V штатив с головой

Описание

Как и другие штативы серии Mini, эта модель имеет присоски в основании центральной колонки, за счет чего штатив может быть закреплен на окне или другой гладкой поверхности для фотосъемки, если камера весит не более 0,5 кг.

Конструктивной особенностью штатива является наличие рычага-фиксатора головки, который позволяет, не трогая саму камеру, с удобством изменять ее положение. Главным образом модель предназначена для использования с компактной фототехникой, также возможно ее применение с 35-мм камерами весом до 1 кг. Основной областью применения штатива является макросъемка.

В рабочем состоянии максимальная высота штатива составляет 21 см, чего будет вполне достаточно для вышеперечисленных видов съемки. Кроме того, модель может с удобством использоваться для установки необходимого при фотосъемке дополнительного осветительного оборудования, например, работающих в системе вспышек.

Характеристики: