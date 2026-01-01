RayLab MTF-SC штатив компактный с головой и держателем для смартфона

Описание

Штатив выполнен из ABS пластика, алюминия и резинового покрытия что делает его легким и надежным. Его компактность значительно упрощает хранение и перевозку. Размер в сложенном сотсоянии 30,5мм.

Штатив с гибкими ногами предназначен для использования с фотокамерами, экшн камерами и смартфонами. Благодаря специальной конструкции можно изменять рабочую высоту пределах от 120мм до 270мм и закреплять штатив практически где угодно и как угодно позволяя подстраивать ракурс для реализации всевозможных творческих задумок. В сложенном состоянии ноги штатива можно использовать в качестве рукоятки для фото и видеосъемки, что будет полезно при необходимости съемки в движении, а прорезиненное покрытие придает дополнительное сцепление с рукой.

Характеристики:

Максимальная нагрузка - 3 кг.

Максимальная высота - 27см.

Минимальная высота - 12 см.

Длина в сложенном виде - 21см.

Диаметр шаровой головы - 20мм.

Винт для установки камеры - 1/4.

Материал головы - алюминий.

Вес - 0.31кг



