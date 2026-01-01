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Manfrotto MTPIXIEVO-WH Pixi Evo компактный штатив с головкой белый

Manfrotto MTPIXIEVO-WH Pixi Evo компактный штатив с головкой белый

Manfrotto
Артикул: OLE-1236

Manfrotto MTPIXIEVO-WH Pixi Evo – легкий настольный штатив с шаровой головой.

Предназначен для работы с фото- и видеокамерами весом до 2,5 кг. Две секции ножек имеют пять фиксированных положений, с их помощью можно менять высоту штатива от 6 см до 20 см. Камеру можно установить в портретной ориентации, либо повернуть на 90 градусов. Цвет – белый.

Описание

Технические характеристики:

  • материал – технополимер
  • цвет – белый
  • количество секций – 2
  • максимальная высота, см – 20
  • минимальная высота, см – 6
  • длина в сложенном состоянии, см – 23
  • максимальная нагрузка, кг – 2,5
  • вес, г – 267

Комплектация

    

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