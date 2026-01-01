Manfrotto MTPIXIEVO-WH Pixi Evo компактный штатив с головкой белый

Технические характеристики:
- материал – технополимер
- цвет – белый
- количество секций – 2
- максимальная высота, см – 20
- минимальная высота, см – 6
- длина в сложенном состоянии, см – 23
- максимальная нагрузка, кг – 2,5
- вес, г – 267
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto MTPIXIEVO-WH Pixi Evo – легкий настольный штатив с шаровой головой.
Предназначен для работы с фото- и видеокамерами весом до 2,5 кг. Две секции ножек имеют пять фиксированных положений, с их помощью можно менять высоту штатива от 6 см до 20 см. Камеру можно установить в портретной ориентации, либо повернуть на 90 градусов. Цвет – белый.
Технические характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fotokvant SBF-8 – универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus. Смягчает свет от вспышки. Легко крепится с помощью эластичной манжеты. Размер, см – 9х6. Материал – нейлон.
Тканевый фон Grifon W-377 - пятнистый цвета мокрого желтого песка с вкраплениями.
Материал – хлопок. Размер 2,7х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Тканевый фон Grifon - пятнистый коричневый с вкраплениями красного. Материал – хлопок. Размер 3х5 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Cтандартный фотобокс 40х40х40 см для предметной бестеневой съемки.
В комплект дополнительно входят четыре фона – черный, синий, красный и белый. Фотобокс легко складывается и упаковывается в чехол. Вес - 0,4 кг.
Fotokvant PEN-Black – легкостираемый карандаш для хлопушки черный, ширина рисуемой линии 2 мм.
Перед использованием необходимо встряхнуть, снять колпачок и нажимать пишущим наконечником на твердую поверхность в течении нескольких секунд, пока наконечник не заполнится чернилами. После использования плотно закрыть колпачок и хранить в горизонтальном положении. Беречь от огня!