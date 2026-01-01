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Manfrotto 709BR TABLE TRIPOD штатив настольный с головой

Manfrotto 709BR TABLE TRIPOD штатив настольный с головой

Manfrotto
Артикул: NVF-2737

Manfrotto 709BR TABLE TRIPOD – настольный штатив. Высота 11 см, максимальная нагрузка составляет до 2 кг. Цвет серебряный.

Описание

Характеристики:

  • высота, см – 11
  • длина в сложенном состоянии, см – 20
  • вес, кг – 0,2
  • материал – алюминий
  • цвет – серебряный

 

Комплектация

    

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