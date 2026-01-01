Manfrotto 709BR TABLE TRIPOD штатив настольный с головой

Характеристики:
- высота, см – 11
- длина в сложенном состоянии, см – 20
- вес, кг – 0,2
- материал – алюминий
- цвет – серебряный
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 709BR TABLE TRIPOD – настольный штатив. Высота 11 см, максимальная нагрузка составляет до 2 кг. Цвет серебряный.
Характеристики:
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