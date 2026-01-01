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Fotokvant TM-09 Black мини-штатив с шаровой головой с телескопическими ножками
Fotokvant TM-09 Black мини-штатив с шаровой головой с телескопическими ножками
Fotokvant TM-09 Black мини-штатив с шаровой головой с телескопическими ножками

Fotokvant TM-09 Black мини-штатив с шаровой головой с телескопическими ножками

Fotokvant
Артикул: DAN-3281

Мини-штатив Fotokvant TM-09 Black с шаровой головой и телескопическими ножками.

Мини-штатив с шаровой головой (черный) для установки DSLR или видеокамеры весом до 1 кг. Рабочая высота от 12,5 до 21,5 см. Имеет крепление на голове - 1/4 дюйма.

Описание

Штатив с шаровой головой используется, как настольный или переносной штатив.

Ножки телескопические, фиксируются кнопочными замками. В сложенном состоянии штатив удобно носить даже в кармане.

Применяется с DSLR или видеокамерами небольшого размера, также его можно использовать, как ручной монопод, для крепления выносной вспышки, светодиодной панели или других аксессуаров.

Характеристики:

  • минимальная высота - 12,5 см
  • максимальная высота - 21,5 см
  • длина в сложенном состоянии - 20,5 см
  • максимальная нагрузка - 1 кг
  • вес - 222 г

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