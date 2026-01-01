Fotokvant TM-09 Black мини-штатив с шаровой головой с телескопическими ножками

Штатив с шаровой головой используется, как настольный или переносной штатив.
Ножки телескопические, фиксируются кнопочными замками. В сложенном состоянии штатив удобно носить даже в кармане.
Применяется с DSLR или видеокамерами небольшого размера, также его можно использовать, как ручной монопод, для крепления выносной вспышки, светодиодной панели или других аксессуаров.
Характеристики:
- минимальная высота - 12,5 см
- максимальная высота - 21,5 см
- длина в сложенном состоянии - 20,5 см
- максимальная нагрузка - 1 кг
- вес - 222 г