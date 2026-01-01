Fotokvant TM-09 Black мини-штатив с шаровой головой с телескопическими ножками

Описание

Штатив с шаровой головой используется, как настольный или переносной штатив.

Ножки телескопические, фиксируются кнопочными замками. В сложенном состоянии штатив удобно носить даже в кармане.

Применяется с DSLR или видеокамерами небольшого размера, также его можно использовать, как ручной монопод, для крепления выносной вспышки, светодиодной панели или других аксессуаров.

Характеристики: