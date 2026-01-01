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Falcon Eyes LifePOD mini штатив настольный
Falcon Eyes LifePOD mini штатив настольный
Falcon Eyes LifePOD mini штатив настольный
Falcon Eyes LifePOD mini штатив настольный
Falcon Eyes LifePOD mini штатив настольный

Falcon Eyes LifePOD mini штатив настольный

Falcon Eyes
Артикул: NVF-8979

Falcon Eyes LifePOD mini – настольный штатив с шаровой головой.

Эта модель расчитана для применения со смартфонами и экшн-камерами. Рабочая высота – 10-15 см., а максимальная нагрузка 3 кг. В комплект входит адаптер для смартфонов и экшн-камер GoPro.

Описание

Штатив-тренога со съемной шаровой головкой предназначен для установки смартфонов, экшн-камер, компактных видеокамер или беззеркальных камер. Подходит для макросъемки и съемки с нижних ракурсов, высота штатива 100/150 мм – выбор высоты производится поворотом кольца на основании штатива. 

Площадка для камеры наклоняется на 90 градусов, для этого предусмотрен специальный паз. На площадке находится винт 1/4", диаметр площадки – 30 мм.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – 3
  • рабочая высота штатива, мм – 100/150
  • длина в сложенном виде, – 185
  • штативная голова – шаровая, съемная
  • винт для установки камеры – 1/4"
  • пузырьковый уровень – нет
  • количество секций ног – 1
  • материал штатива – полимер
  • материал головы – полимер/алюминиевый сплав
  • вес с головой, кг – 0,14

Комплектация

  • Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD mini.
  • Адаптер для GoPro камер.
  • Адаптер для смартфона.

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