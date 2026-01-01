Falcon Eyes LifePOD mini штатив настольный

Описание

Штатив-тренога со съемной шаровой головкой предназначен для установки смартфонов, экшн-камер, компактных видеокамер или беззеркальных камер. Подходит для макросъемки и съемки с нижних ракурсов, высота штатива 100/150 мм – выбор высоты производится поворотом кольца на основании штатива.

Площадка для камеры наклоняется на 90 градусов, для этого предусмотрен специальный паз. На площадке находится винт 1/4", диаметр площадки – 30 мм.

Характеристики: