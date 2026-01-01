Falcon Eyes LifePOD mini штатив настольный

Штатив-тренога со съемной шаровой головкой предназначен для установки смартфонов, экшн-камер, компактных видеокамер или беззеркальных камер. Подходит для макросъемки и съемки с нижних ракурсов, высота штатива 100/150 мм – выбор высоты производится поворотом кольца на основании штатива.
Площадка для камеры наклоняется на 90 градусов, для этого предусмотрен специальный паз. На площадке находится винт 1/4", диаметр площадки – 30 мм.
Характеристики:
- максимальная нагрузка, кг – 3
- рабочая высота штатива, мм – 100/150
- длина в сложенном виде, – 185
- штативная голова – шаровая, съемная
- винт для установки камеры – 1/4"
- пузырьковый уровень – нет
- количество секций ног – 1
- материал штатива – полимер
- материал головы – полимер/алюминиевый сплав
- вес с головой, кг – 0,14