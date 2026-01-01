Cullmann ALPHA 350 Red настольный штатив красный

Fujimi FJT-33F – шарнирный компактный штатив для фото и ведеосъемки.
Штатив имеет малый вес, поразительную гибкость (каждое звено может поворачиваться на 360 градусов), прорезиненные звенья, быстросъемную площадку.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Cullmann ALPHA 350 Red – настольный штатив, красного цвета, максимальная высота, см – 23, минимальная высота, см – 8,5, в сложенном состоянии, см – 23,5, максимальная нагрузка, кг – 1, вес, г – 204.
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Fujimi FJT-33F – шарнирный компактный штатив для фото и ведеосъемки.
Штатив имеет малый вес, поразительную гибкость (каждое звено может поворачиваться на 360 градусов), прорезиненные звенья, быстросъемную площадку.
Фотофон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет зеленый.
Подходит для домашней студии и студии на выезде. Полотно фотофона поставляется в рулоне, намотанном на картонную трубу, за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн. Фотофоны данной серии являются образцом качества и приятно порадуют фотографа. Ширина - 1,6 м. Длина - 2,1 м. Вес - 0,9 кг.