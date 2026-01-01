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Cullmann ALPHA 350 Red настольный штатив красный
Cullmann ALPHA 350 Red настольный штатив красный
Cullmann ALPHA 350 Red настольный штатив красный
Cullmann ALPHA 350 Red настольный штатив красный
Cullmann ALPHA 350 Red настольный штатив красный
Cullmann ALPHA 350 Red настольный штатив красный

Cullmann ALPHA 350 Red настольный штатив красный

Cullmann
Артикул: NVF-6200

Cullmann ALPHA 350 Red – настольный штатив, красного цвета, максимальная высота, см – 23, минимальная высота, см – 8,5, в сложенном состоянии, см – 23,5, максимальная нагрузка, кг – 1, вес, г – 204.

Описание

Cullmann ALPHA 350 Red настольный штатив красный

Комплектация

   

 

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