Bresser Hunter 8x40 бинокль

Описание

Людям со слабым зрением наверняка пригодится опция корректировки диоптрий окуляров. Так же просто можно поменять расстояние между окулярами и сделать его комфортным именно для Вас: для этого предусмотрен механизм в центре бинокля, который сдвигает и раздвигает оптические трубы.

Бинокль можно использовать, в том числе, и на штативе, если нужно вести долгие наблюдения; можно даже взять фотоштатив. Для установки бинокля на штатив потребуется адаптер (в комплект не входит).

Характеристики: