Bresser Hunter 8x40 бинокль

Людям со слабым зрением наверняка пригодится опция корректировки диоптрий окуляров. Так же просто можно поменять расстояние между окулярами и сделать его комфортным именно для Вас: для этого предусмотрен механизм в центре бинокля, который сдвигает и раздвигает оптические трубы.
Бинокль можно использовать, в том числе, и на штативе, если нужно вести долгие наблюдения; можно даже взять фотоштатив. Для установки бинокля на штатив потребуется адаптер (в комплект не входит).
Характеристики:
- Назначение - для охоты и рыбалки; для активного образа жизни
- Увеличение, крат - 8
- Тип призмы - Porro
- Материал оптики - BK-7
- Покрытие линз - полное, синее
- Диаметр объектива (апертура), мм - 40
- Относительная яркость - 25
- Сумеречный фактор - 17,89
- Поле зрения на удаление 1000 м, м - 132
- Минимальная дистанция фокусировки, м - 5
- Способ фокусировки - центральное
- Реальный угол зрения, ° - 7,6
- Водозащищенность - есть
- Межзрачковое расстояние мм, - есть регулировка
- Диаметр выходного зрачка, мм - 5
- Наглазники окуляров - резиновые
- Вес - 674 гр.