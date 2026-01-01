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Bresser Hunter 8x40 бинокль
Bresser Hunter 8x40 бинокль
Bresser Hunter 8x40 бинокль

Bresser Hunter 8x40 бинокль

Bresser
Артикул: MTG-2592

Bresser Hunter 8x40 бинокль. Модель дает отличное по качеству изображение даже при очень слабом освещении (скажем, на рассвете), не говоря уж о ярком свете дня. Такое качество достигается благодаря высокой светосиле прибора. Наименьшая возможная дистанция до фокуса составляет 5 метров. Благодаря полному просветлению оптики (выполненной из стекла ВК-7) картинка получается с четкими очертаниями, незамутненная и не искаженная, к тому же совершенно свободная от дефектов.

Описание

Людям со слабым зрением наверняка пригодится опция корректировки диоптрий окуляров. Так же просто можно поменять расстояние между окулярами и сделать его комфортным именно для Вас: для этого предусмотрен механизм в центре бинокля, который сдвигает и раздвигает оптические трубы.

Бинокль можно использовать, в том числе, и на штативе, если нужно вести долгие наблюдения; можно даже взять фотоштатив. Для установки бинокля на штатив потребуется адаптер (в комплект не входит).

Характеристики:

  • Назначение - для охоты и рыбалки; для активного образа жизни
  • Увеличение, крат - 8
  • Тип призмы - Porro
  • Материал оптики - BK-7
  • Покрытие линз - полное, синее
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 40
  • Относительная яркость - 25
  • Сумеречный фактор - 17,89
  • Поле зрения на удаление 1000 м, м - 132
  • Минимальная дистанция фокусировки, м - 5
  • Способ фокусировки - центральное
  • Реальный угол зрения, ° - 7,6
  • Водозащищенность - есть
  • Межзрачковое расстояние мм, - есть регулировка
  • Диаметр выходного зрачка, мм - 5
  • Наглазники окуляров - резиновые
  • Вес - 674 гр. 

Комплектация

  • Бинокль Bresser Hunter 8x40
  • Защитные крышки окуляров и объективов
  • Шейный ремень
  • Чехол
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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более 10 шт

Полевой бинокль на базе Porro-призм. Увеличение в 8 крат. Апература 40 мм. Оптика выполнена из стекла BaK-7 с полным многослойным просветлением.  Для настройки фокуса предусмотрен удобный барабан по центру, есть опция корректировки диоптрий. Межзрачковое расстояние можно регулировать в широком диапазоне. Бинокль оснащен гнездом для установки на стандартные штативы (адаптер приобретается дополнительно).

5 990 ₽
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