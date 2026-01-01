Levenhuk Travel 8x40 бинокль

Подходит для охоты и рыбалки, походов и путешествий по диким местам.
Характеристики:
- Увеличение 8 крат
- Тип призмы Porro
- Материал оптики ВаК-7
- Покрытие линзы - полное многослойное
- Диаметр объектива (апература) - 40 мм
- Диаметр выходного зрачка 5 мм
- Вынос выходного зрачка - 16 мм
- Относительная яркость 25
- Реальный угол зрения 8,1 градусов
- Поле зрения на удалении 1000 м - 142 м
- Минимальная дистанция фокусировки - 6 м
- Возможность диоптрийной коррекции ±3 D
- Межзрачковое расстояние 58–72 мм
- Способ фокусировки - центральная
- Наглазники - складывающиеся
- Корпус алюминий
- Размер - компактный
- Крепление к фотоштативу/Адаптер - стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте)
- Установка на штатив - есть
- Диапазон рабочей температуры –30...+65 °С
- Влагозащищенность - есть
- Назначение - для охоты и рыбалки, армейские/полевые
- Размер 19×17×8 см
- Вес 0,875 кг