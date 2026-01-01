Популярное

Bresser (Брессер) — это немецкий бренд оптических приборов, основанный в 1957 году. Сегодня компания является одним из ведущих поставщиков оптики в Европе и мире .

📜 Ключевые факты о бренде

  • Основание: Компания Bresser Optik была основана Йозефом Брессером (Josef Bresser) в 1957 году в немецком городе Боркен . Изначально бизнес специализировался на импорте и дистрибуции высококачественных биноклей из Японии
  • Развитие и смена владельца: В 1979 году после смерти основателя компанию возглавил его сын Рольф Брессер, переориентировав её на разработку собственных оптических приборов . В 1999 году компания была продана американскому лидеру рынка любительских телескопов — корпорации Meade Instruments
  • Возвращение независимости: В 2009 году произошли важные изменения. Рольф Брессер совместно с многолетним поставщиком, китайской компанией Jinghua Precision Optics Co., Ltd. (группа JOC), выкупили европейское подразделение Meade Instruments. Таким образом, бренд Bresser вновь обрел операционную самостоятельность

💡 Чем известен Bresser?

  • Бренд предлагает очень широкий спектр товаров — от начального уровня для детей до серьезной техники для продвинутых любителей и профессионалов.
  • Широчайший ассортимент: Телескопы, микроскопы, бинокли, зрительные трубы, приборы ночного видения, метеостанции, проекторы планетариев и даже 3D-принтеры .
  • Детская линейка Bresser Junior: Специальные развивающие приборы для детей, которые в игровой форме знакомят с наукой .
  • Сотрудничество с National Geographic: Бренд имеет глобальное лицензионное соглашение с National Geographic, выпуская оптику и户外товары под этим всемирно известным именем .
  • Инновации: Компания внедряет современные технологии, такие как Wi-Fi управление телескопами и компьютерные системы наведения (GOTO), позволяющие автоматически находить объекты на небе
-10 %
Bresser TrueView 8x42 WP бинокль
Арт. MTG-2609
Bresser TrueView 8x42 WP бинокль. Водозащищенный roof-бинокль с возможностью установки на штатив и 8-кратное увеличением, широкое поле зрения. Оптика сделана из стекла BaK-4 и дополнена просветлением. Центральная фокусировка, диоптрийная коррекция, поворотно-выдвижные наглазники. Рекомендован для охоты, рыбалки, похода. 

Bresser Junior Space Explorer 45/600 AZ телескоп красный
Арт. MTG-2400
Bresser Junior Space Explorer 45/600 AZ телескоп красный. Подарок для юного ученого. Если ваш юный исследователь давно интересуется космосом, необъятное звездное небо станет для него настоящим открытием. В этот телескоп можно рассматривать кратеры Луны, находить на небосклоне планеты Солнечной системы, исследовать яркие и далекие миры – галактики, туманности, звездные скопления. В комплекте уже есть все необходимое для начала наблюдений.


BRESSER National Geographic 45/600 и 40x-640x 91-18300 набор микроскоп и телескоп
Арт. OLE-3675
Комплект из микроскопа и телескопа. Ахроматический рефрактор начального уровня на азимутальной монтировке. Увеличение 50-100 крата. Апература - 45 мм. Фокусное расстояние 600 мм. Высота штатива регулируется. Микроскоп для наблюдения в проходящем свете. Максимальное увеличение 40-640 крат. Адаптер для крепления смартфона входит в комплект.

BRESSER National Geographic 50/360 и 300x-1200x 91-18000 набор микроскоп и телескоп
Арт. OLE-3674
Комплект из микроскопа и телескопа. Короткофокусный ахроматический рефрактор начального уровня на азимутальной монтировке. Увеличение 18-60 крата. Апература - 50 мм. Фокусное расстояние 360 мм. Высота штатива регулируется. Микроскоп для наблюдения в проходящем свете. Максимальное увеличение 300-1200 крат. В комплекте  держатель для смартфона.

Bresser Classic 70/350 AZ телескоп
Арт. MTG-2392
Bresser Classic 70/350 AZ телескоп. Простое управление, качественное изображение без цветовых искажений и возможность детально изучать ближний космос и наземные объекты. Эта модель интересна богатой комплектацией – здесь есть даже держатель для смартфона, который позволит заниматься астрофотографией. Стоит отметить и высокую светосилу объектива, и небольшие размеры оптической трубы. Bresser Classic 70/350 AZ прекрасно подходит для использования в путешествиях и на загородных астрофестах.

Bresser Junior 40/400 AZ телескоп
Арт. MTG-2398
Bresser Junior 40/400 AZ телескоп. Создан для самых юных пользователей. Его отличительные особенности – элементарное управление, интересный дизайн корпуса, небольшие размеры и вес. В телескоп можно наблюдать Луну или наземные объекты. Фактически он представляет собой два прибора в одном: телескоп и зрительную трубу. В комплекте есть все необходимое.

Bresser Junior Space Explorer 45/600 AZ телескоп синий
Арт. MTG-2397
Bresser Junior Space Explorer 45/600 AZ телескоп синий. Детский телескоп в ярком корпусе. Bresser Junior Space Explorer 45/600 AZ вполне способен конкурировать со «взрослыми» моделями телескопов. Его оптических возможностей хватает на изучение Луны и планет Солнечной системы. А благодаря диагональному зеркалу и оборачивающему окуляру, входящим в комплект, телескоп отлично подходит и для наземных наблюдений. Изображение в нем будет правильно ориентированным, а не перевернутым, каким оно бывает во всех рефракторах.


Bresser 20x микроскоп
Арт. MTG-2539
Bresser 20x микроскоп. Стереомикроскоп Bresser National Geographic 20x ориентирован на детей и школьников, только знакомящихся с наукой. Микроскоп очень прост в управлении: вы кладете образец на предметный столик, смотрите в окуляры и выравниваете фокус. Основная особенность Bresser National Geographic 20x – создание «живого» объемного изображения.

Bresser 20x микроскоп монокулярный
Арт. MTG-2570
Bresser 20x микроскоп монокулярный. Простой в управлении, надежный и безопасный оптический прибор, с которым легко справится даже маленький ребенок. Микроскоп не подключается к сети, не нуждается в батарейках, и с его помощью можно изучать множество объектов окружающего мира – камни, листья, монеты и многое другое.

Bresser Biorit TP 40–400x микроскоп
Арт. MTG-2567
Bresser Biorit TP 40–400x микроскоп. биологический микроскоп, который отлично подойдет для проведения школьных лабораторных работ и домашних научных опытов. Он идеален для первого знакомства с микромиром и способен стать отличным подарком начинающему любителю биологии, в том числе и подростку.

Bresser Erudit DLX 40–600x микроскоп
Арт. MTG-2545
Bresser Erudit DLX 40–600x микроскоп. Микроскоп продвинутого уровня, с которым легко и интересно изучать микробиологию. Он отлично подходит для выполнения школьных лабораторных работ, выполнения заданий в университете, проведения домашних научных опытов. Рассматривать в микроскоп можно или готовые микропрепараты, или самостоятельно изготовленные тонкие прозрачные срезы.

Bresser Hunter 7x50 бинокль
Арт. MTG-2591
Bresser Hunter 7x50 бинокль. Подойдет для наблюдений, проводимых как при ярком свете дня, так и в условиях слабой освещенности. Если вам доведется пользоваться этим биноклем в тумане, на рассвете или просто при облачном небе, вы останетесь довольны качеством и яркостью изображения. Именно благодаря светосиле, Bresser Hunter 7x50 популярен среди туристов, охотников, рыболовов и поклонников активного отдыха на природе. 

Bresser Hunter 8x21 бинокль
Арт. MTG-2590
Bresser Hunter 8x21 бинокль. Карманный бинокль, оснащенный призменной системой roof-типа (с крышей). Изображение получается не просто ярким и отчетливым, но и лишенным каких бы то ни было дефектов, например, бликов. Это стало возможным благодаря стеклу высокого качества ВК-7, а также просветляющему покрытию всех поверхностей оптики. Расстояние до точки фокусировки составляет минимум 5 метров от наблюдателя. Фокусировка бинокля – центральная.

Bresser Junior 3x30 бинокль детский зеленый
Арт. MTG-2597
Bresser Junior 3x30 бинокль детский зеленый. Небольшой бинокль, который ребенок сможет использовать для изучения окружающего мира. Несмотря на игрушечный внешний вид, этот бинокль прекрасно справляется с самыми разными наблюдениями. В него можно рассмотреть птиц в небе и животных в зоопарке. А взяв бинокль на колесо обозрения, ребенок сможет увидеть всю округу.

Bresser Junior 40x-640x микроскоп зеленый
Арт. MTG-2548
Bresser Junior 40x-640x микроскоп зеленый. Создан для юных исследователей микромира. Он имеет простую и надежную конструкцию и комплектуется набором для проведения опытов. Этот микроскоп станет настоящей находкой для родителей неугомонного «почемучки»: удивительный мир простейших полностью увлечет ребенка и раскроет ему множество тайн окружающего мира.

Bresser Junior 40x-640x микроскоп синий
Арт. MTG-2547
Bresser Junior 40x-640x микроскоп синий. Создан для юных исследователей микромира. Он имеет простую и надежную конструкцию и комплектуется набором для проведения опытов. Этот микроскоп станет настоящей находкой для родителей неугомонного «почемучки»: удивительный мир простейших полностью увлечет ребенка и раскроет ему множество тайн окружающего мира.

Bresser Junior 40x-640x микроскоп фиолетовый
Арт. MTG-2550
Bresser Junior 40x-640x микроскоп фиолетовый. Создан для юных исследователей микромира. Он имеет простую и надежную конструкцию и комплектуется набором для проведения опытов. Этот микроскоп станет настоящей находкой для родителей неугомонного «почемучки»: удивительный мир простейших полностью увлечет ребенка и раскроет ему множество тайн окружающего мира.

Bresser Junior 40x–1024x микроскоп без кейса
Арт. MTG-2555
Bresser Junior 40x–1024x микроскоп без кейса. Позволяет наблюдать прозрачные и полупрозрачные микропрепараты в проходящем свете по методу светлого поля. Этот микроскоп – мечта любого юного исследователя. Он надежен, отличается значительными оптическими возможностями, позволяет использовать высокие увеличения и рассматривать мельчайшие подробности строения микропрепаратов. Кроме того в комплекте с микроскопом поставляется все необходимое чтобы приступить к работе с микроскопом сразу после того, как он будет извлечен из коробки.

