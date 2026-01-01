Популярное

Bresser (Брессер) — это немецкий бренд оптических приборов, основанный в 1957 году. Сегодня компания является одним из ведущих поставщиков оптики в Европе и мире .
📜 Ключевые факты о бренде
- Основание: Компания Bresser Optik была основана Йозефом Брессером (Josef Bresser) в 1957 году в немецком городе Боркен . Изначально бизнес специализировался на импорте и дистрибуции высококачественных биноклей из Японии
- Развитие и смена владельца: В 1979 году после смерти основателя компанию возглавил его сын Рольф Брессер, переориентировав её на разработку собственных оптических приборов . В 1999 году компания была продана американскому лидеру рынка любительских телескопов — корпорации Meade Instruments
- Возвращение независимости: В 2009 году произошли важные изменения. Рольф Брессер совместно с многолетним поставщиком, китайской компанией Jinghua Precision Optics Co., Ltd. (группа JOC), выкупили европейское подразделение Meade Instruments. Таким образом, бренд Bresser вновь обрел операционную самостоятельность
💡 Чем известен Bresser?
- Бренд предлагает очень широкий спектр товаров — от начального уровня для детей до серьезной техники для продвинутых любителей и профессионалов.
- Широчайший ассортимент: Телескопы, микроскопы, бинокли, зрительные трубы, приборы ночного видения, метеостанции, проекторы планетариев и даже 3D-принтеры .
- Детская линейка Bresser Junior: Специальные развивающие приборы для детей, которые в игровой форме знакомят с наукой .
- Сотрудничество с National Geographic: Бренд имеет глобальное лицензионное соглашение с National Geographic, выпуская оптику и товары под этим всемирно известным именем .
- Инновации: Компания внедряет современные технологии, такие как Wi-Fi управление телескопами и компьютерные системы наведения (GOTO), позволяющие автоматически находить объекты на небе