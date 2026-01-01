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YongNuo RF-605 C радиосинхронизатор 2,4 Ghz для вспышек Canon
YongNuo RF-605 C радиосинхронизатор 2,4 Ghz для вспышек Canon
YongNuo RF-605 C радиосинхронизатор 2,4 Ghz для вспышек Canon
YongNuo RF-605 C радиосинхронизатор 2,4 Ghz для вспышек Canon

YongNuo RF-605 C радиосинхронизатор 2,4 Ghz для вспышек Canon

Yongnuo
Артикул: DAN-3555

Радиосинхронизатор YongNuo RF-605 C для вспышек Canon.

Радиосинхронизатор позволяет запускать накамерные вспышки дистанционно в ручном режиме, с выдержкой до 1/200 - 1/320 сек (зависит от камеры). Имеет 16 каналов в 6 независимых группах. Работает на частоте 2,4 Ghz. 

Описание

Радиосинхронизаторы могут работать со всеми камерами имеющими стандартный гарячий башмак для вспышки. Для системы Canon есть небольшой дополнительный функционал: наличие контактной группы стандарта Canon позволяет выводить системные вспышки из спящего режима.

С фотоаппаратами других систем RF-605/C работает как простой ручной радиосинхронизатор. Он может выступать в качестве приемника RF-602 и в качестве приемо-передатчика (трансивера) к RF-603 и RF-603 II.

Также синхронизатор совместим с контроллером Yongnuo YN-560 TX. Может запускать вспышки YN-560 III и YN-560 IV с помощью встроенных в них радиоприемников. 
В комплект входят 2 трансивера, 2 кабеля LS-2.5/C1 и LS-2.5/C3 при помощи которых можно использовать RF-605/C как пульт дистанционного управления камерой.

Кабели LS-2.5/C1 и LS-2.5/C3 подходят для дистанционного управления следующими камерами:

  • Canon EOS 1100D / 1000D / 600D / 550D / 500D / 450D / 400D / 350D / 300D / 60D / 70D / 1D/ 1DS / 7D / 5D / 5D Mark II / 50D / 40D / 30D / 20D / 10D
  • Canon  G10 / G11 / G12
  • Pentax K20D / K200D / K10D / K100D
  • Samsung GX-20 / GX-10 / NX100

Характеристики:

  • рабочая частота - 2.4GHz
  • выдержка синхронизации - 1/200 - 1/320 сек (зависит от камеры)
  • количество каналов - 15 + 1 общий
  • количество групп - 6
  • дальность - до 100 метров
  • питание - 2хААА батареи или аккумуляторы

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