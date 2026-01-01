YongNuo RF-605 C радиосинхронизатор 2,4 Ghz для вспышек Canon

Описание

Радиосинхронизаторы могут работать со всеми камерами имеющими стандартный гарячий башмак для вспышки. Для системы Canon есть небольшой дополнительный функционал: наличие контактной группы стандарта Canon позволяет выводить системные вспышки из спящего режима.

С фотоаппаратами других систем RF-605/C работает как простой ручной радиосинхронизатор. Он может выступать в качестве приемника RF-602 и в качестве приемо-передатчика (трансивера) к RF-603 и RF-603 II.

Также синхронизатор совместим с контроллером Yongnuo YN-560 TX. Может запускать вспышки YN-560 III и YN-560 IV с помощью встроенных в них радиоприемников.

В комплект входят 2 трансивера, 2 кабеля LS-2.5/C1 и LS-2.5/C3 при помощи которых можно использовать RF-605/C как пульт дистанционного управления камерой.

Кабели LS-2.5/C1 и LS-2.5/C3 подходят для дистанционного управления следующими камерами:

Canon EOS 1100D / 1000D / 600D / 550D / 500D / 450D / 400D / 350D / 300D / 60D / 70D / 1D/ 1DS / 7D / 5D / 5D Mark II / 50D / 40D / 30D / 20D / 10D

Canon G10 / G11 / G12

Pentax K20D / K200D / K10D / K100D

Samsung GX-20 / GX-10 / NX100

Характеристики: