Phottix (89550) радиосинхронизатор вспышек Phottix Ares II (комплект)

Работа возможна в режиме ручной настройки экспозиции без поддержки функции TTL. Пользователь может установить цифровой ID для максимальной помехоустойчивости при срабатывании.
Характеристики передатчика:
- частота, ГГЦ – 2,4
- расстояние, м – 150
- каналы – 16 каналов и функция запуск всех
- группы – 4 (A,B,C,D)
- питание – 2xAA батареи (передатчик и приемник), блок питания 5В (приемник)
- максимальная скорость синхронизации, с – 1/250
- антенна – встроенная
- рабочая температура, град. – 0 + 40
- допустимая влажность – 35-95 rh
- напряжение на входе – 2,2-3,2 В
- размер, мм – 92x46x41,5
- вес без батарей, г – 65
Характеристики приемника:
- напряжение на входе – 2,2-3,2 В (блок питания 5В)
- разъемы – 3,5мм порт синхронизации, выход горячий башмак
- размер, мм – 92x46x44
- вес без батарей, г – 70