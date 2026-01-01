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Phottix (89550) радиосинхронизатор вспышек Phottix Ares II (комплект)

Phottix (89550) радиосинхронизатор вспышек Phottix Ares II (комплект)

Phottix
Артикул: NVF-8726

Phottix (89550) – радиосинхронизатор вспышек Phottix Ares II (комплект).

Комплект состоит из передатчика и приемника и предназначен для срабатывания вспышек. Передатчик устанавливается на горячий башмак камеры, а приемник на удаленную вспышку.

Описание

Работа возможна в режиме ручной настройки экспозиции без поддержки функции TTL. Пользователь может установить цифровой ID для максимальной помехоустойчивости при срабатывании.

Характеристики передатчика:

  • частота, ГГЦ – 2,4
  • расстояние, м – 150
  • каналы – 16 каналов и функция запуск всех
  • группы – 4 (A,B,C,D)
  • питание – 2xAA батареи (передатчик и приемник), блок питания 5В (приемник)
  • максимальная скорость синхронизации, с – 1/250
  • антенна – встроенная
  • рабочая температура, град. – 0 + 40
  • допустимая влажность – 35-95 rh
  • напряжение на входе – 2,2-3,2 В
  • размер, мм – 92x46x41,5
  • вес без батарей, г – 65

Характеристики приемника:

  • напряжение на входе – 2,2-3,2 В (блок питания 5В)
  • разъемы – 3,5мм порт синхронизации, выход горячий башмак
  • размер, мм – 92x46x44
  • вес без батарей, г – 70

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